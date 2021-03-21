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  4. 103 yaşına kadar hastane yüzü görmedi ama Covid 19’a yenik düştü

103 yaşına kadar hastane yüzü görmedi ama Covid 19’a yenik düştü

21.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun’un en yaşlı kişilerinden birisi olan 103 yaşındaki asırlık çınar Fatma Çıtlakoğlu, bir süre önce yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

103 yaşına kadar hastane yüzü görmedi ama Covid 19’a yenik düştü

Yaşına rağmen bugüne kadar hiçbir hastalığı olmayan Çıtlakoğlu, 10 gün önce rahatsızlandı ve Covid testi pozitif çıkınca hastanede tedavi altına alındı. 6 gün serviste kaldıktan sonra hastalığı yenerek iyileşen Fatma nine, dün oksijen seviyesinin düşmesiyle yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİ

250'den fazla torunu bulunan Fatma Çıtlakoğlu, bugün Giresun merkez Akköy’de toprağa verildi.

Çıtlakoğlu’nun torunlarından Erman Çıtlakoğlu, “6 gün Covid servisinde sağlıklı bir şekilde tedavisini sürdürdü, dün oksijen seviyesinin düşmesiyle yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Maalesef ki bu amansız hastalığa babaannemiz yenik düştü. Hayatını kaybetti“ dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Giresun
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