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  4. 105 kişi hayatını kaybetmişti! Hatay'da çöken Rende Sitesi'nin sahibi 84 yaşındaki Arif Sami Rende tutuklandı

105 kişi hayatını kaybetmişti! Hatay'da çöken Rende Sitesi'nin sahibi 84 yaşındaki Arif Sami Rende tutuklandı

25.02.2023 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 105 kişinin yaşamını yitirdiği Hatay'daki Farklı Yaşam Rende Sitesi'nin arsa sahibi Arif Sami Rende yaş haddi nedeniyle serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı. 84 yaşındaki Rende Eskişehir'de çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (84) tutuklandı.

105 kişi hayatını kaybetmişti! Hatay'da çöken Rende Sitesi'nin sahibi 84 yaşındaki Arif Sami Rende tutuklandı

Hatay’ın Antakya ilçesinde 2 bloğu yıkılan ve 105 kişinin cansız bedenine ulaşılan Farklı Yaşam Rende Sitesi’nin sahibi Arif Sami Rende (84) hakkında gözaltı kararı verilmişti. Avukatlarının yaş haddi gerekçesiyle itirazı üzerine Rende serbest bırakılmıştı.

YAŞ HADDİNDEN SERBEST KALMIŞTI

Sitenin B bloğu kolonlarının anaokulu yapılması için kestirildiği iddiasıyla 2016 yılında müteahhit tarafından suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilen Rende hakkında 2017 yılında takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

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Yaş haddi nedeniyle serbest bırakılmasının ardından Arif Sami Rende Eskişehir’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tekrar gözaltına alındı.

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ESKİŞEHİR'DE TUTUKLANDI

Rende, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Rende, Eskişehir Şehir Hastanesine sağlık kontrolüne getirildiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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