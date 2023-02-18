Bu kez müteahhit şikayetçi oldu ama ifadesini bile almadılar! Skandal iddialar var: ‘Kreş için kolonları kestiler’

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Türkiye yasa boğulmuştu. Felaketin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da ise yıkılan binalar neticesinde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Gerçekleşen depremlerde Antakya ilçesinde bulunan Farklı Yaşam Rende Sitesi'nin A ve B blokları yıkılırken, 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Sitenin toprak sahipleri A.S.R ve müteahhit F.Y arasındaki anlaşmazlık doğrultusunda A ve B blokları A.S.R'de, C ve D blokları ise F.Y'de kalacak şekilde paylaşım yapılmıştı.

Dört bloğu da yapan sitenin müteahhidi, B bloğun zemin katındaki kolonların kreş yapımı için kesildiği iddiasıyla ilgili kurumlara müracaat edip, suç duyurusunda bulunduğunu ancak sonuç alamadığını açıkladı.

O müteahhidin avukatı Coşkun Atılan, NTV'ye verdiği röportajda yaşananları şöyle anlattı;

"KOLON KESMEYE BAŞLADILAR"

"Ben; sitedeki müteahhid tarafın vekiliydim o dönemde, 2015 yılında. Toprak sahipleri, kendilerine ait olan bloklarda kolon kesmeye başladılar. Biz bunu tespit ettik. Daha vahimi, bu kolon kesilen yerlerde anaokulu yapılacağına dair bez afişler asıldı."

"FACİA OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİK"

"Kolonların kesildiğine dair fotoğraflarla önce Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne müracaat ettik akabinde valiliğe müracaat ettik, Antakya İlçe Belediyesi'ne müracaat ettik. Burada özellikle kolonlar kesildikten sonra bir anaokulu yapılmasının bir faciaya neden olabileceğini, çocukların mağdur olabileceğini, insanların zarar görebileceğini söyledik. Ancak ilgili kurumlardan bize herhangi bir dönüş yapılmadı."

"İFADESİ BİLE ALINMADI"

"Bunun üzerine biz, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılı olarak bir müracaat daha yaptık ancak Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı da kolonları kesen kişinin ifadesini bile almadı, belediyeden gelen basit bir yazıyla takipsizlik kararı verildi."

"BURADA KASTEN İŞLENMİŞ BİR SUÇ VAR"

"Aynı sitede kolon kesilmeyen bloklar ayakta ve o insanlar oradan kurtuldular. Aynı site ve burada yapıda bir hatadan söz etmek mümkün değil. Burada kasten işlenmiş bir suç var. Bunu kim işlediyse kasten adam öldürmeden cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü bunun olacağını onu yapanlar da biliyordu, ona göz yumanlar da biliyordu. Maalesef biz de böyle bir sonuç ortaya çıkarsa bunun neticelerinin ne olabileceğini az çok tahmin ediyorduk. Önleyebilirlerdi ama yapmadılar."

Öte yandan iki bloğun çöktüğü sitede bir bloğun kolonlarının kesilmesi nedeniyle diğerinin üzerine düştüğü kaydedildi.

