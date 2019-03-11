11-17 Mart haftalık burç yorumları

KOÇ 11-17 Mart haftasına başladığınızda maddi konularınız gündemde olacak. Maaşınızdan, priminizden veya yatırımlarınızdan gelen paraları değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yalnız Pazartesi gündüz parayla ilgili işlem yapmazsanız iyi olur. Salı’yı değerlendirebilirsiniz. Hafta ortasında iletişim trafiğiniz yoğun olabilir. İnsan iletişiminin ön planda olduğu mesleklerdeyseniz enerjinizin çoğunu işinize ayırabilirsiniz. Arada küçük molalar vermeyi unutmayın. Kardeşiniz, akrabalarınız ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Perşembe günü gergin açılar alacağımız bir gündeyiz. Sizler iletişim kurarken bazen sert tavırlar gösterebilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Cuma sabahı Merkür Güneş’in kalbinde olacak. Retro hareketteki Merkür hislerinizin daha da kuvvetli olabileceğini gösteriyor. O gün dileklerinizi çok içten dileyin. Hafta sonu ise aileniz ve evinize vakit ayırabilirsiniz. Zaman zaman aile içinde tansiyon yükselse de genel olarak huzurlu bir zaman diliminde olacaksınız. Aşk hayatınızda şansınızın açıldığı zamanlarda olacaksınız. Beklenmedik tepkiler vermeye açık olabilirsiniz. Güzel bir zaman dilimini bir anlık tepkiyle tersine çevirmeyin. Çocuğunuzla ilgili de gelişmeler yaşayabilirsiniz.

BOĞA 11-17 Mart haftasına başladığınızda enerjiniz yüksek olacaktır. Kendinize güveninizin tam olduğu, istedikleriniz için harekete geçebilirsiniz. Pazartesi günü sinirleriniz gün içinde gergin olabilir. Partnerinize karşı tepkilerinizde dikkatli olun. Güzelliğinizle ilgili değişimler yapacaksanız Salı’yı tercih etseniz daha iyi olur. Hafta ortasında maddi konularınız ön plana çıkacaktır. Elinize geçmesi gereken paralar oluşabilir. Gelirinizde artış yaşayabilirsiniz. Sadece Perşembe gününe dikkat etmelisiniz. Sert etkiler hakimken finansal işlemlerinizi yaparken dikkatli olun. Bilgilerinizin kopyalanması gibi şanssızlıklar yaşayabilirsiniz. Maddi konularınızı Perşembe’den önce yapmanızda fayda var. Cuma erken saatlerde Merkür Güneş’in kalbinde olacak. Hayattan istediklerinizi çok içten dileyin. Merkür retroyken daha soyut konuları ön plana çıkartacaktır. Yaptığınız iyilikler, yardımlar size ileride geri dönecektir. Hafta sonu ise sosyal yönünüz ön planda olacak. Kardeşiniz, kuzeniniz hep beraber planlar yapabilirsiniz. Kültürel etkinliklere vakit ayırabilirsiniz. Yeni eğitimlere başlamak için araştırma yapabilirsiniz. Bazen iletişim kurarken sert olsanız da genel olarak kendinizi geliştirmeye adayacağınız bir zamanda olacaksınız. Aileniz ve eviniz de odak noktanız olacaktır.

İKİZLER 11-17 Mart haftasına başladığınızda kendinizi halsiz hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Özellikle Pazartesi enerjinizi yüksek tutmaya çalışın. Psikolojik olarak da geçmişe takılı olmanız enerjinizi düşürebilir. Gönül ilişkinizle ilgili bir hamle yapmayı düşünüyorsanız Salı akşamından sonrasını tercih edin. Hafta ortasına baktığımızda ise pozitif bir İkizler burcu var. Hafta başındaki o düşük enerjisinden eser yok. Kendine bakan, özgüveni tam bir enerjiyle haftaya devam ediyorsunuz. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Perşembe zorlu etkilerin altında olacaksınız. Önemli işlerinizi daha önce yapmanız iyi olacaktır. Partnerinizle iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Cuma günü yöneticiniz Merkür Güneş’in kalbinde olacak. Gelecekteki hedefleriniz veya kariyerinizle ilgili bir dileğiniz varsa o gün çok içten dileyin. Hafta sonu ise maddi konularınıza odaklanıyorsunuz. Gelirinizde artış olabilir. Eğer sizi tatmin etmiyorsa geliriniz, yeni arayışlar içinde olabilirsiniz. Finansal işlemler yaparken dikkatli olun. Elektronik aletlerinizde beklenmedik bozulmalar meydana gelebilir. Sosyalleşeceğiniz, enerjinizin yükseldiği bir şekilde haftayı kapatıyorsunuz.

YENGEÇ 11-17 Mart haftasına enerjiniz yüksek başlıyorsunuz. Şansınızın açıldığı bir haftadasınız. Bulunduğunuz toplulukta gözler üzerinizde olabilir. Yardım kuruluşları için harekete geçebilirsiniz. Eğer önemli işleriniz varsa Pazartesi yerine Salı halletmeyi tercih edin. Hafta ortası yüksek enerjiniz azalmaya başlıyor. Sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Psikolojik olarak da kendinizi huzurlu hissetmeyebilirsiniz. Endişelerinizin yersiz olduğunu göreceksinizdir. Özellikle Perşembe günü riskli işlerden sakının. Kronik rahatsızlığınız varsa doktorunuzu, tedavinizi aksatmayın. Cuma’ya geldiğimizde erken saatlerde Merkür Güneş’in kalbinde olacak. Hislerinizin güçlü olduğu bir gündeyken tüm kalbinizle dileklerinizi dileyin. Hafta sonuna baktığımızda ise kendinize zaman ayıracağınız bir döneme giriyorsunuz. Kendinizde değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Uzun zamandır almak istedikleriniz varsa eyleme geçebilirsiniz. Bazı gergin anlarda partnerinize karşı ani sert çıkışlar yapabilirsiniz. Unutmayın herkes aynı fikirde düşünseydi aramızda bir fark kalmazdı. Maddi durumunuzda gelişmeler yaşamak istiyorsanız hafta sonu yeni fırsatlar için düşünebilirsiniz.

ASLAN 11-17 Mart haftasına başladığınızda kariyer hayatınız ön planda olabilir. İş görüşmelerinize, toplantılarınıza vakit ayırabilirsiniz. Yöneticinizle görüşme yapmak istiyorsanız Salı günü daha iyi olacaktır. Beklediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Gelecekle ilgili düşünceleriniz için harekete geçebilirsiniz. Hafta ortası ise şansınız açılıyor. Enerjinizin yüksek olduğu bir zaman diliminde olacaksınız. Sosyalleşeceğiniz, dostlarınızla görüşebileceğiniz bir hafta ortası sizleri bekliyor. Vakıflarda aktif rol alabilirsiniz. Perşembe günü sert etkiler hakim olduğundan hem gergin hem de şansınızın ters gittiğini hissedebilirsiniz. Cuma günü ise Merkür ve Güneş kavuşuyor. Merkür Güneş’in kalbindeyken dilekleriniz kabul olabilir. Sizlerin özellikle maddi konularla ilgili beklentilerinde bu şans ortaya çıkabilir. Ameliyat durumunuz varsa sağlığınızla ilgili de gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta sonuna geldiğimizde enerjinizin düştüğünü hissedebilirsiniz. Psikolojik olarak geçmişe takılmanız gergin hissetmenize neden olabilir. Kronik rahatsızlığınız varsa dikkatli olmalısınız. İlaçlarınızı aksatmayın. Pazar ise enerjiniz düzeliyor. Kendinize odaklanacağınız bir zaman diliminde olacaksınız.

BAŞAK 11-17 Mart haftasına geçtiğimiz haftaya oranla daha pozitif başlıyorsunuz. Olumlu gelişmeler yaşayabileceğiniz bir haftadasınız. Akademik konularınız, yurt dışı işleriniz varsa Salı günü eyleme geçmeniz daha iyi olabilir. Bazılarınız kendini geliştirmek için yeni eğitimlere merak salabilir. İyimser yapınız diğer insanlara da destek olacaktır. Hafta ortası ise kariyer konularınız öne çıkabilir. Geçmişte başvurduğunuz bir iş için bu hafta görüşme talebi gelebilir. Siz de işinizi geliştirmek için yeni arayışlara girebilirsiniz. Sadece Perşembe günü tepkilerinizde dikkatli olmalısınız. O gün sert etkiler altındayken özellikle iş ortamında verdiğiniz tepkilerin geri dönüşü olmayabilir. Cuma yöneticiniz olan Merkür Güneş’in kalbinde olacak. O gün aklınızdan geçenler ileride gerçek olabilir. İlişkiniz ve evliliğiniz ile alakalı dilekleriniz gerçek olabilir. Hafta sonu ise enerjinizin yükseldiğini bir döneme girseniz de zaman zaman da gergin olabileceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. Arkadaş grubunuzla planlar yapabilirsiniz. Evde oturmak yerine dışarıda vakit harcayabilirsiniz. Sağlığınız da gündeminizde olabilir.

TERAZİ 11-17 Mart haftasına maddi konularınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Borçlarınızı, ödemelerinizi kapatmak isteyebilirsiniz. Pazartesi günü maddi anlamda riskli bir günde olacaksınız. Bu konuda dikkatli olmalısınız. Sizlerden borç isteyenler olursa güvenmeyin. Miras konusunda da sizi yanıltmaya çalışabilirler. Finansal işlemlerinizi Salı yapmanız daha iyi olacaktır. Hafta ortasına baktığımızda daha olumlu bir evreye giriyorsunuz. Beklediğiniz gelişmeleri yaşayacağınız birkaç gün geçirebilirsiniz. Eğitim hayatınız, akademik işleriniz, yurt dışı ilişkileriniz gündemde olabilir. Yalnız Perşembe günü bu konularla ilgili gergin zamanlar geçirebilirsiniz. İşler ters gittiğinde sakin olursanız olumluya çevirmeniz daha kolay olacaktır. Cuma gününe geldiğimizde ise Merkür Güneş’in kalbinde olacak. İçinizden geçenler kabul olabilir. Sağlığınızla ilgili, ofis yaşamınızla ilgili beklentileriniz gerçek olabilir. Hafta sonuna baktığımızda kariyerinizle ilgili konular vaktinizi alabilir. Gergin olabileceğiniz zamanlar geçirebilirsiniz. Özellikle yöneticinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Sosyal tarafınızın da ortaya çıktığı bir dönemde olacaksınız. Arkadaşlarınızla görüşmek, planlar yapmak isteyebilirsiniz.

AKREP 11-17 Mart haftasına ilişkiniz ve evlilik konularınız gündem olabilir. Partnerinizle aranızdaki sorunları artık çözmek isteyebilirsiniz. Pazartesi gönül ilişkilerinde pek güzel bir gün değil, konuşmak için Salı’yı tercih edebilirsiniz. Ortaklıkla yürüttüğünüz işiniz varsa Salı günü olumlu gelişmeler olabilir. İlişkinizle ilgili de güzel gelişmeler olabilir. Hafta ortasına geldiğimizde sizlerin finansal konuları ön plana çıkabilir. Kredi başvurusu yapmayı düşünebilirsiniz. Borçlarınız için harekete geçebilirsiniz. Perşembe günü ise maddi olarak risk almamaya dikkat edin. İnternette alışveriş yapmak iyi bir fikir olmayabilir. Sağlığınızı riske atacak durumlardan sakının. Cuma günü ise Merkür Güneş’in kalbinde olacak. Hislerinizin güçlü olduğu bugün içerisinde dileklerinizi dileyin. Özellikle aşk hayatınızı ve çocuğunuzu ilgilendiren konularda beklentileriniz gerçek olabilir. Hafta sonu ise araştırmacı yönünüz ortada olabilir. Yeni eğitimler, yeni konular ilginizi çekebilir. Sert etkilerin de hakim olduğu bir zaman dilimi olacak. Özellikle seyahatlerinizde dikkatli olmanızda fayda var. Bazılarınız için de kariyer ve geleceği ile ilgili kaygıları aklını kurcalayabilir.

YAY 11-17 Mart haftasına kendinizi düşük enerjili hissederek başlayabilirsiniz. Özellikle Pazartesi günü sağlığınız ciddi etkiler altında olabilir. Psikolojik olarak da kendinizi keyifsiz hissedebilirsiniz. Ofis ortamında verdiğiniz tepkilerde kendinizi frenlemeye dikkat edin. İşinizle ilgili planlarınız varsa Salı günü daha güzel bir tercih olacaktır. Hafta ortası enerjinizi partnerinize harcıyorsunuz. Sevgilinizle, eşinizle daha fazla vakit geçirebileceğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz. Ortaklıkla işinizi yürütüyorsanız yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yalnız Perşembe günü zorlu etkiler altında olacağız. Sizler hem iş hem gönül ilişkinizde gergin olabilirsiniz. Karşı tarafın kalbini kırabilirsiniz. Sizin de aynı şekilde durumlar yaşamanız olasıdır. Cuma günü ise Merkür Güneş’in kalbinde olacak. İçtenlikle dilediğinizle dileklerinizin kabul olmaması için hiçbir sebep yok. Özellikle aile ve ev konusuyla ilgili destek almaktasınız. Hafta sonuna baktığımızda maddi konularınıza vakit ayırabilirsiniz. Borçlarınızı eritmeye yavaş yavaş başlayabilirsiniz. Gergin etkiler sebebiyle finansal işlemlerinizde sorunlar olabilir. Beklemediğiniz bir borç da çıkabilir. Sağlığınızı da riske atacak hareketlerden kaçının. Seyahat planları yapmayı düşünebilirsiniz.

OĞLAK 11-17 Mart haftasına başladığınızda aşk hayatınız ve çocuğunuz bir adım daha ön planda olabilir. Sevdiğiniz kişiye karşı hislerinizin daha da yoğunlaştığı bir dönemde olabilirsiniz. Sadece Pazartesi günü gönül ilişkileriyle ilgili sert görünümler mevcut olacak. Partnerinize karşı tepkilerinizde dikkatli olun. Çocuğunuzla da gergin anlar yaşayabilirsiniz. Hafta ortasına baktığımızda enerjiniz biraz azalıyor. İşiniz odaklanabilirsiniz. Çalıştığınız ekiple daha fazla çalışmanızı gerektirecek durumlar oluşabilir. Özellikle sağlık probleminiz varsa Perşembe gününe dikkat edin. Riskli etkiler altında olacaksınız. Yine Perşembe İşinizde de gergin anlar yaşayabilirsiniz. Evcil hayvanınıza da dikkat edin. Cuma ise Merkür Güneş’in kalbinde olacak evrenle olan bağınızı her zamankinden başka olacak. Adeta aklınızdan geçen bir anda gerçek olabilir. Dileklerinizi de dilemeyi ihmal etmeyin. Hafta sonuna baktığımızda evlilik ve ilişki hayatınıza enerjinizi harcayabilirsiniz. Gergin etkiler zaman zaman hakim olacaktır. Sevgilinizle, eşinizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Bazılarınız ise maddi konularınızla ilgili gelişmeler yaşayabilir.

KOVA 11-17 Mart haftasına ailenize ve evinize odaklanarak başlıyorsunuz. Ailenize destek olmanız gereken durumlar olabilir. Özellikle Pazartesi günü aile içinde gerginlikler yaşayabilirsiniz. Sizlerden destek beklerken istemeden kalplerini kırmış olabilirsiniz. Ev değişikliği düşünenler varsa Salı günü bu konuyla ilgili karar vermeniz iyi olacaktır. Hafta ortasına geldiğimizde ise şansınız açılıyor. Her konuda şansınızın açıldığını göreceksinizdir. Aşk hayatınızda da beklediğinizden daha güzel şeyler yaşayabilirsiniz. Sadece Perşembe gününe dikkat edin. Sert etkiler hakimken partnerinize karşı gergin olabilirsiniz. Çocuğunuza karşı da sert tavırlar sergileyebilirsiniz. Cuma günü ise Merkür Güneş’in kalbinde olacak. Hislerinizin yoğun olduğu bir günde olacaksınız. Bu hayattan beklentileriniz ne ise onu dileyin, gerçek olma ihtimali vardır. Özellikle maddi anlamda daha bir şansınız açık olacaktır. Hafta sonu ise enerjiniz düşük olabilir. Sağlığınız sert etkiler altında olacak kendinizi ihmal etmeyin. Bazılarınız psikolojik olarak kendini çıkmazda hissedebilir. Eğer çalışıyorsanız tepkileriniz iş ortamına sert kaçabilir. Gergin etkiler bittiğinde kalan zamanınınız eşinize ve sevgilinize ayırarak haftayı bitiriyorsunuz.