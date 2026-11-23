Böbreklerde meydana gelen hasar, hastalığın erken dönemlerinde herhangi bir belirti göstermeyebiliyor. Bu nedenle kişi kendisini iyi hissetse bile böbrek fonksiyonlarında bozulma yaşanabiliyor. ABD'deki üç önemli sağlık kuruluşu, özellikle risk grubundaki yetişkinlerin hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce taranması gerektiğine dikkat çekerek erken teşhis için rutin kan ve idrar testlerinin önemini vurguladı.

RİSK GRUBUNDAKİLER İÇİN ERKEN TARAMA ÇAĞRISI

ABD Ulusal Böbrek Vakfı (NKF), Amerikan Nefroloji Derneği (ASN) ve Amerikan Böbrek Fonu (AKF), kronik böbrek hastalığının erken teşhisine yönelik tarama önerilerinin güncellenmesi için ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü'ne çağrıda bulundu. Kuruluşlar, böbrek hastalığı açısından risk taşıyan yetişkinlerin rutin sağlık kontrolleri sırasında, henüz belirtiler ortaya çıkmadan değerlendirilmesini öneriyor.

Bu kapsamda özellikle diyabet, yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalığı bulunan kişiler ile ailesinde böbrek hastalığı öyküsü olanların risk grubunda değerlendirildiği belirtiliyor.

KAN VE İDRAR TESTLERİ BÖBREK HASARINI GÖSTEREBİLİYOR

Uzman kuruluşların açıklamasında, böbrek hastalıklarının çoğu zaman sessiz ilerlediği ve kişinin ciddi hasar oluşana kadar herhangi bir sorun fark etmeyebildiği ifade edildi. Bununla birlikte, yaygın olarak kullanılan basit ve ulaşılabilir kan ve idrar testleri, risk taşıyan kişilerde hastalığın erken dönemde belirlenmesine yardımcı olabiliyor.

Özellikle idrardaki albümin miktarının kreatinin düzeyine oranını ölçen albümin/kreatinin oranı (uACR) testi, böbrek hasarının erken işaretlerini tespit etmek için kullanılan yöntemler arasında yer alıyor. İdrarda albümin bulunması, böbreklerin süzme işlevinde bir sorun olabileceğine işaret edebiliyor.

Uzmanlar böbrek hastalıklarında belirtilerin ortaya çıkmasını beklemek yerine, risk durumuna göre erken değerlendirme yapılmasının önemine işaret ediyor.