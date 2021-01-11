11 - 17 Ocak 2021 haftalık burç yorumu... Pluton Oğlak burcunda! Oğlak'taki Yeni Ay bu hafta burçları nasıl etkileyecek?

Bu hafta salı günü Merkür ile Uranüs arasında sert bir gerilim olacak. Çarşamba günü ise Oğlak burcunda Pluton (Yeni Ay) olacak. Perşembe günü Mars ile Satürn arasında gerilimler yaşanacak. Önemli işlerinizi perşembe gününe ertelemeyin. Cuma günü ise Venüs ile Uranüs arasında burçları güzel yönde etkileyecek bir etki var. Hafta sonu ise ay Balık burcuna geçiyor. Hafta sonu tembellik yapmak isterseniz şaşırmayın. Peki Oğlak'taki Yeni Ay bu hafta burçları nasıl etkileyecek?

Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 11 - 17 Ocak 2021 haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor? Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 11 - 17 Ocak 2021 haftalık burç yorumları... 11 - 17 OCAK 2021 2020 HAFTASI BURÇ YORUMLARI Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta gezegenlerin etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar...

İşte 11 Ocak haftalık burç yorumları...

KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta kendi istekleriniz, hedefleriniz ön planda olacak. "Ben" duygusu güçleniyor. Olayları kendi açınızdan değerlendirebilir, kendi lehinize olanın peşinden gidebilirsiniz. Sağlıklı bir özgüven ve kendinden eminlik kazançları getirirken, bencillik ve kibir kaybettirebilir. Çarşamba günü Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu Yeni Ay, hayatınızda yeniliklerin olması için eskilerin gitmesi, bitmesi ve kapanması gerektiğini gösterecek. İş hayatında yönetimsel, sistemsel değişiklikler meydana gelebilir. Haftanın ikinci yarısıında Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle yaşam düzeninizde köklü değişimler gündeme gelebilir. Ani bir taşınma kararı, miras ve nafaka gibi yasal süreçlerden gelen maddi kazançlar gündeme gelebilir. İlahi adaletin kazanç ve kayıpları önünüze gelebilir. Hafta boyunca harcamalarda daha planlı olmaya, daha akılcı davranmaya gayret edin. Zira hatalı harcamalar, para kayıpları, gereksiz para çıkışları gündeme gelebilir. Aşk ilişkilerinde ise takılı kalma, güçlü duygular, ısrar ve inatçılık gündemde olabilir. Daha yoğun duygular hissedebilir, daha net tavırlar sergileyebilirsiniz.

Aylık Burç Yorumları Ocak 2021... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta yaşamınızda köklü ve kalıcı değişimler zamanı. Beklenmeyeni beklemeli, sürprizlere açık olmalı, planlarınızın ve şartlarınızın aniden değişebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Anlık öfke patlamaları, abartılı tavırlar, ya hep ya hiç eğilimi günün sonunda pişman olacağınız durumlara götürebilir. Bu sebeple sakinliği korumalı, bilinçli hareket etmelisiniz. Çarşamba günü Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Yaşama dair bazı yargılarınızı, insanlara dair bazı fikirlerinizi bırakmanız için çalışan bu Yeni Ay; size fayda sağlamayan insanı, bakış açısını, yargıyı bırakmanızı isteyecek. Eğitim hayatı ve akademik süreçlerle ilgili karmaşık bir durum, bir bekleyiş veya yaşadığınız bir ikilem son buluyor olacak. Haftanın ikinci yarısında Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle kariyeriniz ve geleceğiniz adına radikal ve cesur adımlar içerisinde olabilirsiniz. Süregelen bir davanız aniden netleşebilir. Hakkınızı savunmak adına bir yasal süreç başlatabilirsiniz. Davalarla bağlantılı kazançlar elde edebilirsiniz. Görüntünüzde ve tarzınızda değişiklik yapabilirsiniz.

İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta kontrolünüz dışında gelişebilecek durumlara karşı hazırlıklı olmalı, büyük riskler ve büyük yatırımlardan kaçınmalısınız. İş hayatınızda üstlendiğiniz görevlerde daha titiz olmalı ve hatalara karşı temkinli olmalısınız. Hafta içerisinde geçmişte yaptığınız bir hatanın farkına varabilir, geçmişte ektiklerinizin ise ödülünü alabilirsiniz. Çarşamba günü Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Yüklü ödemeler, kredi ve borçlar, ortaklıklar ve ortaklı işler gündeminizde olacak. Para konularındaki inançlarınızı ve enerjilerinizi yenileme zamanı. Eğitim hayatınız, seyahatleriniz ve işle ilgili yeni projeleriniz için yüklü harcamalar yapabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle yaşamınızda kontrol dışı olaylar, durumlar önünüze gelebilir. İnsanların gerçek yüzünü görebilir, samimiyetlerinin doğruluğunu anlayabilir, yeni insanları daha hızlı hayatınıza alırken hayatınızdaki bazı kişilerle ani ve net bir şekilde kopabilirsiniz. İşten çıkarılma, istifa düşünceleri gibi konular gündeme gelebilir.

YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta sosyal çevrenizde önemli değişimler yaşanıyor. Arkadaşlık ilişkilerinizde dengeler değişebilir. Yeni bir sosyal çevreye katılabilir, yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Hayatınıza yeni insanların ve yeni kişilerin gelmesi adına bazı ilişkiler hayatınızdan temizlenebilir. Çarşamba günü Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. İlişkilerinizdeki faydasız olanın, ömrü tükenmiş ilişkilerin temizleneceği ve sistemin sizin için hayatınızı yenileceği bir süreç var önünüzde. Bu tarih ve civarında etrafınızda, yaşamınızda size yalnızca katkı sağlayacak insanlar kalacaktır. Bitene, gidene üzülmeyi, gerçekleşmeyen isteklerinizi takıntı yapmayı bırakmalısınız. Yeni ilişkilerde geçmişten tamamen kopabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle finansal konularla ilgili bir risk alabilir, bir yatırıma girebilir, iş hayatında büyüme gayretinde olabilirsiniz. Eski çalışma düzeniniz, eski yaşam rutinleriniz radikal bir şekilde değişiyor. Estetik operasyonlar, tarz değişimleri gündeme gelebilir. İlişkilerde verdiğinizi almaya, beklediğinizi bulmaya önem vereceksiniz. Bazı kısa süreli flörtler bu dönemde bitebilir.

Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? Aylık Burç Yorumları Ocak 2021... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta kendi hedefleriniz, kendi beklentileriniz daha önemli hale gelebilir. İş ve özel hayatınızda önemli kararlar alabilir, daha bireysel hareket edebilir, daha net ve baskın tavırlar içinde olabilirsiniz. Çarşamba gününden itibaren abartılı bir kontrol ve yönetme çabası içinde olmamaya gayret gösterin. Her türlü duygu daha güçlü bir hale gelebilir. Aşk, sevgi, nefret, özlem gibi farklı duyguları daha yoğun hissedebilirsiniz. Çarşamba günü Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında iş hayatındaki eski sistemler, eski düzenler yıkılıyor olacak. Şirketinizde, kurumunuzda yapılan değişiklikler sizin görevlerinizi ve çalışma şeklinizi değiştirebilir. Yaşamınızla ilgili zor bir durumu başarma adına oldukça uygun bir zaman. Haftanın ikinci yarısında Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle yaşamınızda eski bir düzen yıkılıyor olacak. Bir süredir sorun yaşadığınız, beklediğinizi bulamadığınız iş yerinden istifa kararı almak isteyebilirsiniz. Sizi beslemeyen, heyecanı ve huzuru bulamadığınız ilişkilerden kopabilir, bitirebilirsiniz. Ya hep ya hiç mantığıyla hayata yaklaşabilir, ilişkilerde bu doğrultuda seçimler yapabilirsiniz. Yeni bir ilişki ise güçlü duygularla başlangıca doğru gidebilir. Bazı Aslanlar için evlilik gibi konular gündeme gelebilir.

BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta fikirlerinizde, tavırlarınızda ani değişikliklere gidebilirsiniz. Hayata bakış açınızda, tercihlerinizde radikal değişimler yaşanabilir. Bir süredir cesaret gösterip adım atamadığınız, karar vermekte zorlandığınız konuda bu hafta harekete geçebilirsiniz. Taşınma, düzen değişikliği, ani seyahatler veya var olan seyahat programlarında değişiklikler gündeme gelebilir. Çarşamba günü Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında aşk hayatınızda eski konular kapanıyor, geçmiş kesilip atılıyor ve yeni bir sayfa başlama zamanı geliyor. Bu dönemde doğru olmayan bir aşk ilişkisi hayatınızda kalmayabilir. Sağlıklı ilişkilerde tutkular ve duygular güçlenebilir. Finansal konular, cinsel konular ilişkilerde daha belirleyici hale gelebilir. Haftanın ikinci yarısında Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle iş değişikliği, istifa, yeni iş başvuruları gibi konular gündeme gelebilir. Bazı iş arkadaşlıklarınızda dengeyi korumanız, aşırı yakınlık ve aşırı gerilim gibi iki ayrı uçta olmamaya çalışmanız daha doğru olacaktır. Politikliği, kontrollülüğü koruma zamanı. Alternatif işler, bir hobinin işe dönmesi, bir eğitime başlama veya bitirme gündeme gelebilir.

TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta sosyal çevrenizde değişimler yaşanıyor. Yeni insanlarla tanışabilir, yeni sosyal ortamlara katılabilirsiniz. Finansal konularda sürpriz kazançlar, plan dışı harcamalar gündeminizde olabilir. Unuttuğunuz bir ödemeyi yapabilir, dışardan gelen paralarla ilgili daha şanslı olabilirsiniz. Çarşamba günü Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında aile üyelerinizin hayatında önemli gelişmeler olabilir. Sağlıkla ilgili köklü bir tedavi alınabilir. Bir operasyon ve müdahale ile sağlık sorunundan tamamen kurtulabilirsiniz. Ev halkıyla ilişkilerinizdeki sorunlar artık kalıcı bir şekilde çözülebilir. Bilinçaltı çalışmaları yapabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle hızlı aşk ilişkileri, hızlı flörtler, ani başlayıp hızlı bitebilecek bir ilişki durumu söz konusu olabilir. Aşk ilişkilerinizde tensel paylaşımlara, maddi paylaşımlara ekstra dikkat etmelisiniz. Borç alma-verme durumları sizi zora sokabilir. Yanlış cinsel birliktelikler memnuniyetsizlik, mutsuzluk gibi ruh hallerine götürebilir. Korunma ve bulaşıcı hastalıklar konularına ise dikkat etmelisiniz.

AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta ilişkiler, ortaklıklar ve dostluklarda önemli değişimler, önemli gelişmeler, beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Bazı kişilerden şaşırtıcı tavırlar görebilirsiniz. Bazı ilişkilerde bugüne dek olan tavırlarınıza tamamen zıt hareket edebilirsiniz. Çarşamba gününden itibaren her türlü ilişkide inatlaşma, güç mücadelesi ve direnç yıpranmalara neden olabilir. Beklemediğiniz kişilerden dönüşler alabilirsiniz. Çarşamba günü Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında eski düşüncelerinizi, kalıplaşmış yargılarınızı bırakmanın size çok şey kazandırdığını göreceksiniz. Aynı zamanda hatalarınız ve doğrularınızla kendinizi daha iyi tanıyacaksınız. Yeni ay ile etrafınız tarafından cesur olarak görünmenizi sağlayan riskler alabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle ani bir ev değişikliği, taşınma konusu gündeme gelebilir. Hali hazırda devam eden bu süreciniz ise netleşmeye gidebilir. Ev halkıyla ilişkilerde ise köklü değişimler olacak. Ev arkadaşınızı değiştirme, sevgilinizle hayatı paylaşmaya başlama, ilişkilerde bir tamam veya devam durumunun oluşması gündemde.

YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Çarşamba günü Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında finansal alanda güçlenme, önemli bir maddi kazanç veya birikim elde etme, daha çok kazanma adına riskler alma gibi konular gündeme gelebilir. Şans oyunları gibi riskli alanlarda maddi kayıplar yaşanabilir. Haftanın ikinci yarısında Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle çalışma hayatınızda önemli kararlar alıyor, önemli görüşmeler yapıyor olacaksınız. İş arayanlar için oldukça destekleyici bir zaman dilimi. Bazıları ise iş hayatı aracılığıyla yaşamında uzun süre kalacak kişilerle tanışabilir. Süregelen işinizde iş ilişkilerinize daha fazla özen gösterme zamanı. Beden sağlığı için hareket halinde olmaya, sağlıklı ve dengeli beslenmeye, sosyal mesafeye bu hafta boyunca ekstra dikkat edin. Yasal süreçler ve adli meselelerde var olan bir tıkanıklık çözülebilir. Fakat Çarşamba gününden sonra yeni başlayan süreçler daha karmaşık ilerleyebilir. Aşk ilişkilerinizde kısa süreli gündemler oluşabilir. Yeni ilişkilerde aceleci olmamalı, süregelen ilişkilerinizde ise bireysel alanı koruyarak doğru bir ben-sen dengesi içinde bulunmalısınız.

OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Çarşamba günü Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu ise iç dünyanızda, dış görüntünüzde, tavırlarınızda köklü değişimleri getirecek. Kendinizle bir iç yüzleşme yaşayabilir, hayatınızda aksayan alanlar üzerine kafa yorabilir, gelişmeniz gereken yanlarınızı fark edebilirsiniz. Estetik değişimler gündeminizde olabilir. Sağlıkla ilgili bir destek, alınan bir tedavi süregelen rahatsızlıktan kökten kurtulmanızı sağlayabilir. Haftanın ikinci yarısında Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle finansal dengenizde ani değişimler kapınızı çalıyor. Bugünlerde büyük bir yatırım planı, büyük bir kazanç sağlamak için alternatif yollar arama, bir hobinizde kendinizi geliştirmek adına para harcama gündeme gelebilir. Aşk ilişkilerinde her anlamda dengeyi korumaya özen göstermeli, başlamak veya bitirmek noktasında dürtüsel davranmamalısınız. Ayaklarınız yere basmalı, olayları somut tarafından değerlendirmeli, kararsız kaldığınız noktada somut olayları ele almalısınız. Dikkat çekeceğiniz, daha fazla beğenileceğiniz, yeni ilişki fırsatlarının doğabileceği günlerdesiniz. Yaşamdan keyif almanız, pozitif enerji alanında kalmanız yaşamınıza pozitif insanları çekmenizi sağlayacaktır.