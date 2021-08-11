11 Ağustos günlük burç yorumları: Dalgınlık ve unutkanlık yaşayabiliriz! 11 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

11 Ağustos Çarşamba günü Ay başak burcunda burcunda ilerliyor, bugün dikkat ve pratiklik gereken işlerde çokça dalgınlık, unutkanlık, kafa karışıklığı yaşayabiliriz. İkizler burcu bugün ev konularıyla ilgilenirken, Aslan burcu iş ve finans konularında çözümler bulup, gelişmeler yaşayabilir. Başak burcu ise bugün kontrolünde olmayan olaylar yaşayabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün saat 14.21'den itibaren günün tamamında Ay boşlukta ilerleyecek. Önemli işlerinizi bu saate kadar tamamlamaya çalışın. Dikkat gerektiren işleri bu saate kadar bitirin. Sonrasında dağınıklar, yavaş ilerleyen süreçler olabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün saat 14.21'den itibaren günün tamamında Ay boşlukta ilerleyecek. İlişkileriniz için önemli olabilecek konuşmaları bu saate kadar yapmaya gayret edin. Bu saatten sonraki plan ve organizasyonlarınızda değişiklik veya erteleme olabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün saat 14.21'den itibaren günün tamamında Ay boşlukta ilerleyecek. Bu saate kadar evinizle ilgilenebilir, hayatınızda neyi istediğinizden çok neyi istemediğiniz üzerine kafa yorabilir ve karar verebilirsiniz. Bu saatten sonra ise ruh halinize göre hareket etme enerjisindesiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün saat 14.21'den itibaren günün tamamında Ay boşlukta ilerleyecek. Bu saate kadar duygu ve düşüncelerinizde daha net ve keskin olabilir, olayları mantıksal açıdan ele alabilirsiniz. Takıntılara dikkat etmelisiniz. Bu saatten sonra son dakika planları, anlık gelişen durumlar gündemde.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün saat 14.21'den itibaren günün tamamında Ay boşlukta ilerleyecek. Bu saate kadar iş ve finans konularında hızlı çözümler sağlayabilir, daha hızlı hareket edip önemli işleri bitirerek günün geri kalanında rahat edebilirsiniz. Düzen ve temizlikle ilgilenebilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün saat 14.21'den itibaren günün tamamında Ay boşlukta ilerleyecek. Önemli konuşmalarınızı, önemli kararlarınızı bu saatten önce halletmeye çalışın. Zira günün geri kalanında işler sizin kontrolünüz dışında ilerleyebilir veya şartlara göre hareket etmek durumunda kalabilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün saat 14.21'den itibaren günün tamamında Ay boşlukta ilerleyecek. Bu saate kadarki zaman diliminde takıntı ve kaygı dolu düşüncelere dikkat etmeli ve iş ve sorumluluklarınıza odaklanmalısınız. Kadınlarla gerilimler, anlaşmazlıklar olabilir, dikkat.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün saat 14.21'den itibaren günün tamamında Ay boşlukta ilerleyecek. Bu saate kadar aklınızdan geçenlerin önünüze gelme durumu olabilir. Sözlerinizin, dinlediğiniz ve izlediğiniz şeylerin enerjisi güçlenebilir ve hayatınızla hızla gelebilir. Günün geri kalanında ise sosyal çevreye göre hareket edebilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU

Bugün saat 14.21'den itibaren günün tamamında Ay boşlukta ilerleyecek. Bu saate kadar iş anlaşmaları, iş görüşmeleri ve imzalar gündeminizde olabilir. Geleceğinize dair ne istediğiniz konusunda netleşmeniz gerekebilir. Günün geri kalanında daha anlık değişen enerjiler var.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün saat 14.21'den itibaren günün tamamında Ay boşlukta ilerleyecek. Bu saate kadar önemli görüşmelerinizi gerçekleştirmeye ve önemli imzalarınızı atmaya çalışın. Bu saat sonrasında ilginç haberler, sürpriz telefonlar alabilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün saat 14.21'den itibaren günün tamamında Ay boşlukta ilerleyecek. Bu saate kadar bazı duygularınızı içinizde çözümlemek, bazı insanları okumak ve anlamakla meşgul olabilir ve kafa yorabilirsiniz. Günün geri kalanında şartlara göre hareket etme zamanı.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün saat 14.21'den itibaren günün tamamında Ay boşlukta ilerleyecek. Sabah saatlerinde ilişkilerinizde keyifli enerjiler hakim olabilir. Sevildiğinizi daha çok hissedebilir, duygu paylaşımı içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise sevdiklerinizle anlık planlar yaparak görüşebilirsiniz.



