11 Aralık Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor

Sağlık ve beslenme konularında özenli olmaya çalışın. Finansal konularda risk almaktan kaçının, hızlı kararlar almayın. Evinizde sevdiklerinizi ve yakınlarınızı ağırlayabilirsiniz. Aşırılıklara gitmek yerine orta yolu ve dengeyi bulmaya gayret gösterin. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde farklı seçenekler arasında kalabilir, birden fazla ihtimal ve seçenek üzerine kafa yorabilirsiniz. Önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Bir yanılgınızı fark edip, gerçeği görebilirsiniz.

BOĞA

Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde gelecek planlarınız üzerine odaklanabilirsiniz. İlişkilerinizde daha pozitif ve olumlu havalar esebilir. Duygusal birlikteliklerde romantizm artabilir. Paylaşımcı olmanın faydalı olabileceği bir gün.

İKİZLER

Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde arkadaşlar, ilişkiler ve sosyal ortamlar ön planda olabilir. İş ve finansla ilgili konularda bir karışıklığı çözmek adına yollar arayabilir, alternatif çözümler üretebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde planlarınız değişebilir, iş ve özel hayatınızdaki sorumluluk ve görevlerinizle ilgilenebilirsiniz. Sağlık ve beslenme konularında özenli olmaya çalışmalı. Yemeklerde aşırılığa gitmekten kaçının.

ASLAN

Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde duygularınız, enerjiniz daha hızlı değişebilir. Kardeşler, çocuklar ve çocuklara dair konular gündeminizde olabilir. Finansal konularda risk almaktan kaçının, hızlı kararlar almayın.

BAŞAK

Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde aile içi ilişkiler, sevdikleriniz ön planda olabilir. Evinizde sevdiklerinizi ve yakınlarınızı ağırlayabilirsiniz. Yargılayıcı olmamaya, karşınıza gelen durumlara anlayış ve kabul içinde yaklaşmaya çaba gösterin.

TERAZİ

Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde dengesiz duygu ve düşüncelerden uzaklaşmaya çalışın. Aşırılıklara gitmek yerine orta yolu ve dengeyi bulmaya gayret gösterin. Ya hep ya hiç eğilimi sağlıklı ilerlemenize engel olabilir.

AKREP

Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde harcamalar ve satın alımlar yapabilirsiniz. İş veya özel hayatınızla ilgili ne istediğinizi, neye ihtiyaç duyduğunuzu sorgulayabilirsiniz. Bir durumdan vazgeçme noktasına gelebilirsiniz.

YAY

Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde sağlıkla ilgili destekler alabilirsiniz. Aile üyelerinizle ilişkilerinizde daha duygusal ve hassas olabilirsiniz. Aşırı hassasiyet ve aşırı boşvermişlik, umursamazlık arasında bir seçim yapabilirsiniz.

OĞLAK

Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde hızlı karar değiştirebilir, mantığınız ile hisleriniz arasında bir seçim yapabilirsiniz. Kardeşler, annelik ve annenizle ilgili gündemler ön planda olabilir. Bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

KOVA

Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, kutlamalara katılabilir, davetler alabilirsiniz. Harcamalar yapabilir, arkadaşlarınıza yardım sunabilirsiniz.

BALIK

Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde kısa yolculuklar yapabilirsiniz. Etrafınızdaki insanların düşünce ve tavırlarından etkilenebilir, karşınızdaki insanların düşüncelerine aşırı önem verme ve aşırı umursamazlık arasında seçim yapabilirsiniz.



