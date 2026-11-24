Japonya'da doğup büyüyen ve yaşamının ilerleyen dönemlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen sertifikalı beslenme uzmanı Michiko Tomioka, sağlıklı ve uzun bir yaşamın sırrının tabağımızdaki seçimlerde gizli olduğunu vurguluyor. Amerikan yemek kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan fast food ürünlerinin aşırı işlenmiş yapısına, yüksek sodyum ve doymuş yağ oranlarına dikkat çeken Tomioka, kendi beslenme rutininden tamamen çıkardığı beş yiyeceği ve bunların yerine tercih ettiği lezzetli alternatifleri paylaştı.

SOSİSLİ SANDVİÇ (HOT DOG)

İşlenmiş etlerin başında gelen sosisli sandviçler; yüksek oranda tuz, doymuş yağ ve koruyucu kimyasallar (nitrit ve nitratlar) içerir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kanserojen risk taşıdığı belirtilen bu tür işlenmiş etler yerine Tomioka, bitkisel protein kaynaklarına yöneliyor.

Alternatifi: Deniz yosununa sarılı pirinç topları olan Onigiri veya baharatlarla tatlandırılmış, fırınlanmış tofu.

HAMBURGER VE PATATES KIZARTMASI

Geleneksel fast food zincirlerinde satılan hamburgerler; yoğun trans yağ, aşırı kalori ve yüksek sodyum oranıyla kalp ve damar sağlığını tehdit ediyor. Tomioka, ağır et ve işlenmiş beyaz ekmek ikilisi yerine sindirimi kolay ve besin değeri yüksek seçenekleri tercih ediyor.

Alternatifi: Sebze ağırlıklı tofu burgerler veya avokado, salatalık ve taze sebzelerle hazırlanan sebzeli suşi (veggie roll).

ŞEKERLİ GAZLI İÇECEKLER

Yüksek fruktozlu mısır şurubu ve yapay tatlandırıcılar içeren gazlı içecekler, kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açarak tip 2 diyabet ve obezite riskini artırıyor. Tomioka, sıvı şeker tüketmek yerine antioksidan deposu içeceklere öncelik veriyor.

Alternatifi: Şekersiz soğuk yeşil çay, matcha veya taze nane ve limonla aromalandırılmış maden suyu.

ŞEKERLİ KAHVALTILIK GEVREKLER

Güne hızlı bir başlangıç yapmak için tercih edilen renkli ve şekerli kahvaltılık gevrekler, aslında lif açısından fakir, rafine şeker açısından ise oldukça zengin ürünlerdir. Kısa sürede acıktıran bu gevrekler yerine Tomioka, geleneksel Japon kahvaltısının gücüne inanıyor.

Alternatifi: Fermente soya fasulyesi (natto), haşlanmış yumurta, taze sebzeler ve tam tahıllı pirinçten oluşan dengeli bir kahvaltı tabağı veya şekersiz yulaf ezmesi.

KREM PEYNİR

Amerikan kahvaltılarının vazgeçilmezi olan işlenmiş krem peynirler, yüksek doymuş yağ ve kalori içermelerine rağmen protein ve kalsiyum açısından beklenen faydayı sağlamaz. Tomioka, ekmeğinin üzerine sürmek için çok daha hafif ve sağlıklı yağlar barındıran seçenekleri kullanıyor.

Alternatifi: Ezilmiş taze avokado, humus veya şekersiz susam ezmesi (tahin).