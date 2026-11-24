Uyku sırasında vücudumuz ter, yağ ve ölü deri hücreleri bırakıyor. Bunların büyük bölümü çarşaflara, yastıklara ve yatak yüzeyine geçiyor. Uzmanlara göre bu kalıntılar, mikroorganizmaların birikmesine uygun bir ortam oluşturabilir.

Adelaide Üniversitesi Eczacılık ve Biyomedikal Bilimler Fakültesi'nden Doç. Dr. Rietie Venter, yatakların düzenli temizlenmesinin mikroorganizma yükünü azaltmanın yanı sıra kötü kokuların önlenmesine ve daha konforlu bir uyku ortamı oluşturulmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Öte yandan yataklarda biriken ölü deri hücreleriyle beslenen toz akarları da özellikle alerjisi olan kişiler için sorun oluşturabilir. Bu nedenle yatak temizliği, yalnızca görünür kirlerin giderilmesi açısından değil, alerjenlerin kontrol altına alınması bakımından da önem taşıyor.

ÇARŞAFLAR KAÇ GÜNDE BİR DEĞİŞTİRİLMELİ?

Uzmanlara göre çarşaf ve yastık kılıflarının değiştirilme sıklığı kişinin uyku alışkanlıklarına, terleme durumuna ve alerjik hassasiyetlerine göre değişebilir.

Yatmadan önce duş alan, pijamayla uyuyan ve fazla terlemeyen kişiler için iki haftada bir çarşaf değişimi yeterli olabilir. Ancak genel öneri, çarşafların haftada bir yıkanması yönünde.

Özellikle gece fazla terleyen, çıplak uyuyan veya toz akarlarına karşı alerjisi bulunan kişilerin çarşaflarını daha sık değiştirmesi önerildi.

YASTIKLAR NE SIKLIKLA YIKANMALI?

Yatak temizliğinde en çok gözden kaçan eşyalardan biri de yastıklar. Oysa ter, cilt yağları ve ölü deri hücreleri zamanla yastıklarda birikebilir.

Tüketici araştırmaları kuruluşu test direktörü Matthew Steen, yastıkların genel olarak yaklaşık altı ayda bir temizlenmesini önerdi. Ancak temizleme yöntemi yastığın üretildiği malzemeye göre değişiyor.

Yastık türlerine göre temizlik önerileri şöyle:

Visco (memory foam) yastıklar: Tamamen yıkamak yerine lekeli bölgeler nemli bezle temizlenmeli

Lateks yastıklar: Elde yıkanmalı

Polyester, pamuk ve mikrofiber yastıklar: Ilık suyla çamaşır makinesinde yıkanabilir

Kaz tüyü ve kuş tüyü yastıklar: Elde yıkama veya kuru temizleme tercih edilmeli

Uzmanlar, yastıkların üzerinde bulunan yıkama talimatlarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

YASTIKLAR KAÇ YILDA BİR DEĞİŞTİRİLMELİ?

Yastıkların kullanım ömrü konusunda kesin bir süre bulunmuyor. Düzenli temizlenen bir yastığın değiştirilmesi için en önemli kriter, konforunu ve şeklini koruyup korumadığı.

Yastıkta çökmeler oluşması, eski formunu kaybetmesi veya artık yeterli desteği sağlamaması durumunda yenisiyle değiştirilmesi gerekebilir.

TOZ AKARLARINA KARŞI 20 DAKİKA YETERLİ OLABİLİR

Toz akarlarına karşı alerjisi bulunan kişiler için uzmanlardan dikkat çeken bir öneri de geliyor.

Tıbbi entomoloji direktörü olarak görev yapan Stephen Doggett, yastıkların sıcak hava veren kurutucuda 20 dakika tutulmasının toz akarlarının büyük bölümünü öldürebileceğini belirtti.

Ancak bu yöntemin uygulanabilmesi için yastığın kurutma makinesine uygun olması gerekir. Üreticinin bakım talimatlarına dikkat edilmesi önem taşıyor.

YATAK TEMİZLİĞİNİ İHMAL ETMEYİN

Uzmanların önerilerine göre sağlıklı ve hijyenik bir uyku ortamı oluşturmak için yalnızca çarşafları değiştirmek yeterli değil.

Yastıkların düzenli temizlenmesi, yatak yüzeyinin bakımının yapılması ve yatak odasının havalandırılması da önem taşıyor.

Özellikle alerjisi bulunan, aşırı terleyen veya bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin yatak temizliğine daha fazla özen göstermesi gerekir.