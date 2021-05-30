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11 aylık bebeğin kabızlık nedeni mesane taşı çıktı!

30.05.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de hastaneye kabızlık şikayetiyle götürdükleri 11 aylık Esma bebeğin mesanesinde 2 santimetrelik taş olduğu saptandı. Teşhis sonrası ameliyata alınan Esma bebek, uygulanan tedavi ile sağlığına kavuştu.

11 aylık bebeğin kabızlık nedeni mesane taşı çıktı!

Denizli’de yaşayan 11 aylık Esma bebeği ailesi kabızlık şikayetiyle hastaneye getirildi. Üroloji uzmanı Op. Dr. Ali Gürağaç, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra Esma bebeğin mesanesinde yaklaşık 2 santimetrelik taş bulunduğunu ve bu yüzden idrar kanalının tıkalı olduğunu belirledi. Ardından Dr. Gürağaç, bebeği kapalı yöntemle ameliyata alarak sağlığına kavuşturdu. 11 aylık mesane taşı ameliyatı olan Esma bebeğin babası, kızının sağlığına kavuştuğu için minnettar olduğunu belirterek, “Kızım Esma bir süredir ağlama krizlerine giriyordu. Emmiyordu ve kabızlık şikayeti vardı. Çeşitli doktorlara gittik ve doktorlar Esma’nın kabız olduğunu söylediler. Ağrıları geçmeyince araştırdık ve tavsiye üzerine ismini duyduğumuz Dr. Ali Gürağaç’a kızımızı getirdik. Esma’nın şikayetlerinden bahsedince muayene etti ve bazı tahliller istedi. Doktor Bey yaptığı tahlil sonucuna göre de mesanede 2 santimetrelik taş olduğunu ve idrar kanalını tıkadığını söyledi. Ameliyat olması gerektiğini söyleyerek kızımızı zaman geçirmeden ameliyata aldı. Doktor Ali Bey’den Allah razı olsun. Onun sayesinde kızım Esma sağlığına kavuştu. Kendisine ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederiz” dedi.

"ERİŞKİNLERDEKİ TAŞ HASTALIKLARI BELİRTİLERİ BEBEKLERDE GÖRÜLMEYEBİLİR"

Üroloji uzmanı Op. Dr. Ali Gürağaç, bu tür durumlarda çocukların emmesinde değişiklik dahi olabileceğini belirterek, "Erişkinlerde sıklıkla ortaya çıkan mesanede taş hastalıkları belirtilerinden bazıları çocuklarda görülmeyebilir. Çocuklarda görülen taş hastalıkları belirtilerinde ise karın ağrısı, idrar renginde koyulaşma, sık idrar yapma, idrarda kanama, idrar hissi gelince ağlama, zorlanarak idrar yapma, damla damla idrar yapma gibi belirtiler gösterse de bazı durumlarda hiçbir belirti vermeyebilir. Belirtiler arasında özellikle annelerin dikkat etmesi gereken bir konu olan bebeğin emmesindeki değişikliklerin gözlemlenmesi. Bir çocuğun emmesi bozulmuşsa altından başka bir hastalığın çıkma ihtimali oldukça yüksektir. Annelerin bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini vurgulamak lazım. Bir çocuk iyi emiyorsa genelde sağlıklı bir çocuk olduğu anlamına gelir. Ama emmede problem yaşanıyorsa ya da istemiyorsa genelde patolojiye işaret eder ve altındaki sebeplerin araştırılması gerekir. Bundan dolayı annelerin belirttiğimiz şikayetlere dikkat etmeleri gerektiğini herhangi bir durumda mutlaka uzmana danışılması gerektiğini vurgulamak lazım” şeklinde bilgi verdi.

"MUAYENELERİN ARDINDAN 2 SANTİMETRELİK TAŞ OLDUĞUNU FARK ETTİK"

Esma bebeğin ağlama krizlerine girerek çok zorlandığını belirten Op. Dr. Ali Gürağaç, “Bebeklerde taş hastalığı, üriner sistemdeki bazı anatomik ve genetik bozukluklara bağlı olarak gelişebileceği gibi idrar yolu iltihaplarına ya da idrar kanalı darlıklarına bağlı olarak da gelişebilmektedir. Esma bebeği ailesi bize getirdiğinde kabızlık şikayeti olduğunu söylediler. Muayene ve gerekli tetkikler yapıldıktan sonra farkettik ki bebeğin mesaneden idrar kanalına düşmüş yaklaşık 2 santimetrelik bir taşı vardı. İdrar kanalını tıkamıştı ve böbreklerinde biraz şişme vardı. Damla damla idrar yapıyordu ve idrar yaparken zorlanması vardı. Emmesi bozulmuş ve idrar geldiğinde çok ciddi ağlama krizlerine giriyordu. Yapılan tahlillerinde taş hastalığı tanısını koyup ameliyat olmasına karar verdik. Kapalı bir yöntem ile başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Şu an gayet sağlıklı durumda. Esma bebeğe ve ailesine geçmiş olsun.” İfadelerini kullandı.

İHA

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