11. Büyükelçiler Konferansı

Bakanlık mensupları olarak dünyanın her yerinde görev yaptıklarını, 243 noktada temsilcilikleri bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, 10 yıl önce Afrika'da 12 olan büyükelçilik sayısının bugün 42'ye çıktığına dikkati çekti.

- "Türk diplomatları ve büyükelçileri tüm dünyada en saygın diplomatlardır"

"Diplomatik misyon sayısı bakımından dünyada beşinci sıraya çıktık. Hedefimiz daha da yükseklere çıkmak, dünyanın her yerinde Türk bayrağını arkadaşlarımızla beraber dalgalandırmaktır." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Dünyanın her köşesinde ülkemizi ve milletimizi temsil etmekten onur duyuyoruz. Görevimizi aşkla yapıyoruz. Bizim bu görevde en büyük gücümüz özellikle zorluklar karşısında yine milletimizdir. Hamdolsun ekonomik imkanlarımız arttıkça özellikle de genç nüfusumuzla kendimizi daha da güçlü hissediyoruz. Dış politikada biz gücümüzü milletimizden alıyoruz, milli ve insani değerlerimizden, tarihimizden ve köklü devlet geleneğimizden alıyoruz. Ülkemizin her alanda gelişmesi bizim gücümüze güç katıyor ama her şey ekonomik güç, askeri güç, sert ya da yumuşak güç değildir. Dışişleri Bakanlığı olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcileri olarak en büyük gücümüz ve gururumuz, biz kimin güçlü olduğuna bakmıyoruz, kimin haklı olduğuna bakıyoruz. Güçlüden yana değil her zaman haklıdan yana ve adaletten yana oluyoruz. O nedenle Türk diplomatları ve büyükelçileri tüm dünyada, bunu tüm muhataplarımız söylüyor, en itibarlı, en saygın diplomatlardır. Arkadaşlarımla ben gurur duyuyorum. Bilgisiyle, birikimiyle her zaman da hakkı ve adaleti savundukları için."