11 Eylül'ü önceden bilen ünlü fütürist Dr. Richard David Hames'ten suikast tahmini!

Geçen yıl Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu öldürmek için bomba yüklü iki drone ile başarısız bir saldırı yapıldığını hatırlatan Hames, ABD’de ki DARPA gibi merkezlerde de sürü halinde hareket eden drone teknolojileri geliştirildiğinin altını çizdi. Dr. Hames, artık özellikle cep telefonu taşıyanları dünyanın her yanında izlemenin mümkün olduğuna ve yapay zekâ ile hareket eden droneların kendi başlarına uçup hedef tespit edebildiğine dikkat çekerek, dünyanın aslında bu tip bir suikast için gün saydığını ileri sürdü.

SUİKAST UYARISI



Hames, “Özellikle bazı dünya liderleri arasındaki çekişmeleri ve İsrail-Filistin ve şimdi de ABD-İran arasındaki sorunları göz önüne alırsak bu tip bir suikastı çok yakında göreceğimizi düşünüyorum. Orta Doğu böyle bir olay için hazır. 2022’den önce otonom drone teknolojisi ile popüler bir dünya liderine yapılacak suikast büyük bir uluslararası tepki oluşturacak” ifadelerini kullandı.

YENİ KÜRESEL FİNANS KRİZ İDDİASI



Bu aşamada, Trump’ın 2020’de tekrar seçimleri kazanabileceğini ve halen yürüttüğü blöf ve kontra-blöflere dayalı sert söylemler ile bezenmiş politikasını sürdüreceğini tahmin eden Dr. Hames, ABD başkanının tekrar seçildikten hemen sonra yeni bir küresel finans krizini karşısında bulacağını iddia etti.