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11 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 10:53 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde son dönemde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde son dönemde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. 5 gün boyunca 11 ayrı hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma yürüten ekipler, görgü tanıkları ve bölgedeki güvenlik kameralarından olayda kullanılan otomobili ve sürücüsünü tespit etti. Bunun üzerine şahsın adresine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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