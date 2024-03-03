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  4. 11 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu! O anlar kamerada

11 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu! O anlar kamerada

03.03.2024 09:46
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Hatay’ın Arsuz ilçesinde halatla çekilerek yıkılan 11 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi.

Depremin vurduğu Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde mahkeme süreci tamamlanan Defne Sitesi'ne ait 11 katlı bina, iş makinasıyla halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldı.

Devasa binanın halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, 11 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar yer aldı.

11 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Hatay Arsuz
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