KOCAELİ (AA) - Oyuncu Zafer Algöz ve Can Yılmaz ile eknik direktör Yılmaz Vural, 11. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında okurlarıyla buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen fuarda gerçekleşen imza gününe kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

İnkılap Kitabevi standında kendilerine ayrılan bölümde Zafer Algöz, "Haşırt Dı Bilekbord" ve "Keş On Dı Teybıl", Can Yılmaz ise "Bilinmeyen Numaralar", "Hayatım Roman", "Yeni Başlayanlar", "Kafada Kalmasın", "Yap Bi Babalık" isimli kitaplarını imzaladı.

Yılmaz Vural da "İnadım İnat" isimli kitabını okurları için imzaladı.

Kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan yazarlar, okurlarıyla fotoğraf çektirdi.

Fuar, 5 Mayıs'a kadar 490 yayınevine, 800'ün üzerinde söyleşi, panel ve imza gününe ev sahipliği yapacak.

