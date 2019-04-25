11. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı, 27 Nisan'da kitapseverlere kapılarını açacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, fuarın tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda, etkinliğin, Türkiye'nin ziyaretçi sayısı bakımından en büyük kitap fuarı olduğunu söyledi.

Yeşildal, 10 yılda 4 milyon 669 bin 712 kişinin ziyaretiyle ayrı bir rekora imza atan fuarda, bu yıl 490 yayınevi, 80 sivil toplum örgütü ve 800'den fazla söyleşi, panel ve imza etkinliğine ev sahipliği yapılacağını kaydetti.

- "Kocaeli'de ağaçlar kitap açacak"

Fuar kapsamında yapılacak etkinliklerden bahseden Yeşildal, şöyle devam etti:

"26 Nisan sabahı bir kez daha Kocaeli'de ağaçlar kitap açacak. İzmit merkezdeki yürüyüş yolundaki asırlık çınar ağaçlarına yaklaşık 3 bin kitap asılacak. Etkinlik eş zamanlı olarak Gebze Teknik Üniversitesinde de yapılacak. 27 Nisan'da açılacak Kocaeli Kitap Fuarı'nın bu yıl ki teması 'Roman ve Hikaye' olarak belirlendi. Roman denilince edebiyat dünyamızda akla gelen ilk isimlerden olan Ayşe Kulin'in onur konuğu olacağı kitap fuarı, 9 gün boyunca 10.30-21.00 saatlerinde açık kalacak.