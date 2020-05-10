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11 Mayıs Pazartesi günü her yer açılacak mı? 11 Mayıs'ta nereler açılacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 17:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimini açıklamış ve 11 Mayıs'ta tekrar açılacak işletmeleri duyurmuştu. Peki, 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'ta her yer açılacak mı? İşte, 11 Mayıs'ta faaliyete geçecek olan dükkanlar, işletmeler ve mağazalarla ilgili bazı bilgiler...

11 Mayıs Pazartesi günü her yer açılacak mı? 11 Mayıs'ta nereler açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme takvimine göre yarın bazı toplu alanlar tekrar açılacak. Erdoğan açıklamasında AVM'lerin 11 Mayıs'ta açılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda yarın AVM'lerin açılması beklenirken, uzmanlar vatandaşları AVM'ler konusunda uyarıyor.

AVM'lerde giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler açılacak.

KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Normalleşme planıyla birlikte yarın açılacak diğer alanlar ise berber, kuaför ve güzellik salonları oldu. Yarın berberler ve kuaförler de açık olacak. Berber ve kuaförler saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek ve randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacak.

Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmeyecek, muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebilecek. İş yeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecek. Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecek. Ancak hava şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebilecek. Bu iş yerleri içine hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını iş yerinin giriş kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde asacak.

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