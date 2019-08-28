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11 milyon fidan toprakla buluşacak  

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 09:53 | Son Güncelleme

ORMAN Genel Müdürlüğü, 11 Kasım 2019'da 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- ORMAN Genel Müdürlüğü, 11 Kasım 2019'da 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını açıkladı.
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları sonucu zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması konusunda vatandaşların taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak amacıyla etkinlik düzenleneceği bildirildi. Söz konusu etkinliğin 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirileceği belirtilerek şöyle denildi: "Öğrencilerden, askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine, kısaca 7 den 77'ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşlarımızın katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de 81 ilimizde 2 bin 23 farklı lokasyonda aynı anda vereceğimiz startla 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız. 11 Kasım 2019 günü yaklaşık 1 milyon vatandaşımızın etkinliğe katılımı planlanmaktadır. Etkinlik, Orman Genel Müdürlüğü taşra birimlerinin koordinasyonunda yürütülecek olup çalışmaların, valilikler, il milli eğitim müdürlükleri, askeri birlikler, il sağlık müdürlükleri, il emniyet müdürlükleri, belediyeler ve köy muhtarlıkları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır."
'GUİNNESS REKORLAR KİTABINA GİRMEK HEDEFLENMEKTEDİR'
Bu yıl orman yangınlarında zarar gören ormanlık alanların ağaçlandırılması çalışmalarında ilk fidanların dikileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılacak ağaçlandırma etkinliği ile bir taraftan 7'den 77'ye toplum bütün kesimlerinin toprakla haşır neşir olması hedeflenirken, diğer taraftan da son yıllarda ülke genelinde yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, dikkatleri ülkemizin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek ve yapacağımız başvuru ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek hedeflenmektedir. Etkinlik, yanan alanlarla birlikte, köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar kısaca ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda gerçekleştirilecektir."

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