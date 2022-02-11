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11 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2022 Cuma

11.02.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Şubat su kesintisi olan ilçeler ile yapılan bakım çalışmalarına İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) web sitesinde yer veriliyor. Arıza ve bakım ve çalışmaları sebebiyle her gün güncellenen duyurular, önlem almak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. 11 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte 11 Şubat 2022 Cuma İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

11 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2022 Cuma

11 Şubat su kesintisi olan ilçeler listesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Her gün İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bakım ve çalışmalar dolayısıyla yaşanacak su kesintilerinin güncel bilgilerini internet adresi üzerinden duyuruyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 11 Şubat su kesintilerine ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Peki 11 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 11 Şubat Cuma günü için yapılan su kesintisi açıklamasının detaylarına haberimizde yer verdik.

11 ŞUBAT SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

11 Şubat 2022 Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilçe ya da mahalle bulunmamaktadır.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 11 ŞUBAT 2022 CUMA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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