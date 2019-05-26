11 yaşındaki kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiasıyla tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Ş.A. (11) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen T.D. (18), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşan'nda mahalle bekçileri, Cuma gecesi, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde devriye gezerken durumundan şüphelendikleri 3 kişinin kimlik sorgulamasını yapmak istedi. Ancak bu kişiler, koşarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu Ş.A. ve R.D. (14) yakalandı, T.D. ise kaçtı.

Emniyete götürülen 2 kişiden Ş.A. isimli kız çocuğu için ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. Ş.A., polisteki ifadesinde kaçan T.D.'nin, 15 gün önce adresini bilmediği bir evde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Ş.A.'nın emniyete çağrılan annesi de T.D.'den şikayetçi oldu. Ş.A. ve R.D., işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen T.D.'yi Yukarı Zaferiye Mahallesi Üçler Sokak'ta yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'çocuğun kaçırılması' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından adliyeye sevk edilen T.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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