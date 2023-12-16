HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 11 yaşındayken İspanya'da kaybolmuştu! İngiliz çocuk 6 yıl sonra Fransa'da tek başına yürürken bulundu

11 yaşındayken İspanya'da kaybolmuştu! İngiliz çocuk 6 yıl sonra Fransa'da tek başına yürürken bulundu

16.12.2023 00:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 yaşındayken annesi ve dedesiyle İspanya'ya tatile giden İngiliz Alex Batty 2017 yılında kayboldu. Batty 6 yıl sonra Fransa'nın güneyinde yer alan Toulouse yakınlarındaki Revel'de tek başına yürürken bölgede çalışan bir kurye tarafından bulundu. Batty'nin yanında sadece el feneri, sırt çantası, 100 avro ve kaykay olduğu belirtildi. Çocuğun son 6 yılını nasıl geçirdiğine ilişkin detaylar ise henüz netleşmedi.

11 yaşındayken İspanya'da kaybolmuştu! İngiliz çocuk 6 yıl sonra Fransa'da tek başına yürürken bulundu

İngiliz medyasında yayımlanan habere göre Batty, 2017'nin eylül ayında dedesi ve annesiyle İspanya'nın güneyindeki Marbella'ya tatile gitti. O dönem 11 yaşında olan Batty'nin, Marbella'da kaybolduktan sonra son olarak Ekim 2017'de Malaga'da görüldüğü yönünde ihbarlar geldi.

YOLDAN GEÇEN KURYE BULDU

O tarihten bu yana kayıp olan çocuk, Fransa'nın Revel bölgesi yakınlarında kurye tarafından çarşamba günü sabah erken saatlerde yol kenarında yürürken görüldü.

Kurye Fabien Accidini, yardım teklif ettiği Batty'nin başta kendisini farklı şekilde tanıttığını ancak daha sonra bütün başından geçenleri anlattığını belirtti.

Accidini, Batty'nin 4 gündür geceleri yürüyüp gündüzleri dinlendiğini ve İngiliz misyonunun bulunduğu bir şehre ulaşmaya çalıştığını söylediğini aktararak, yanında sadece el feneri, sırt çantası, 100 avro ve kaykay bulunduğunu kaydetti.

2023-12-14T185146Z_111024759_RC26X4AQKZYP_RTRMADP_3_FRANCE-MISSING-PERSON-BRITAIN

"EVE DÖNMEK İSTİYORUM"

Anneannesine Facebook üzerinden mesaj atması için kendi telefonunu verdiğini anlatan Accidini, Batty'nin, "Merhaba anneanne, benim Alex. Fransa Toulouse'tayım. Umarım mesajımı görürsün. Seni seviyorum ve eve dönmek istiyorum." yazdığını ifade etti.

2023-12-15T132509Z_455380318_RC2OX4AV4HLN_RTRMADP_3_FRANCE-MISSING-PERSON-BRITAIN
Anneanne Susan Caruana, İngiliz The Sun gazetesine konuştu. Caruana, dede ve annesinin okula yollamak istemediği Batty'ye alternatif bir yaşam oluşturmak için farklı maceralara atıldığını kaydetti.

Caruana, anne ve dedenin böyle bir hayat arayışıyla Fas ve Fransa'da çeşitli gezici topluluklarla yaşadığını ifade etti.

Batty de annesinin nerede olduğunu bilmediğini belirtirken Fransız yetkililer, anne Melanie Batty'nin şu anda gezici bir toplulukla Pirene Dağları'nın yerleşimden uzak noktasında olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

MEDENİYETTEN UZAK BÖLGELERDE ALTERNATİF HAYAT SÜREN KOMÜN HAYAT

Fransız yetkililer, Batty'nin anlattıklarını basınla da paylaştı. Buna göre Batty, annesi ve dedesi bir süre 10 kişilik grup halinde medeniyetten uzak bölgelerde alternatif komün hayatı yaşadı.

2023-12-15T132511Z_1245177603_RC2OX4ANSUO4_RTRMADP_3_FRANCE-MISSING-PERSON-BRITAIN
Grubun yaşamını Finlandiya'da sürdürme kararı üzerine Batty, "İngiltere'deki hayatına dönmek arzusuyla" kaçtı. Dede David'in ise yine böyle bir toplulukla yaşarken 6 ay önce öldüğü tahmin ediliyor.

Manchester polisi de konuyla ilgili açıklama yaptı. Batty'nin dün anneannesiyle görüntülü görüşme gerçekleştirdiğini açıklayan polis, birkaç gün içinde İngiltere'ye geleceğini duyurdu.

Son 6 yılını nasıl geçirdiğine ilişkin detaylar henüz netleşmedi ancak Batty, bir zamandır alternatif hayat süren toplulukla yaşadığını anlattı. (AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tır, köfte yiyen müşterilerin arasına daldı: Çok sayıda yaralı varTır, köfte yiyen müşterilerin arasına daldı: Çok sayıda yaralı var
Elektroşokla balık avına 732 bin lira ceza!Elektroşokla balık avına 732 bin lira ceza!
Fırtına etkisini artırdı! Seferler iptal edildi Fırtına etkisini artırdı! Seferler iptal edildi
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Fransa İspanya
En Çok Okunan Haberler
Memur ve memur emeklileri dikkat! Cumhurbaşkanı Yardımcısı zam için canlı yayında oran verdi: Yüzde 50 civarında...

Memur ve memur emeklileri dikkat! Cumhurbaşkanı Yardımcısı zam için canlı yayında oran verdi: Yüzde 50 civarında...

Demirtaş kalem kalem açıklayıp yetkilerden KDV indirimi istedi: Bunlar lüks değil ihtiyaç

Demirtaş kalem kalem açıklayıp yetkilerden KDV indirimi istedi: Bunlar lüks değil ihtiyaç

Alışverişten dönen kadın karanlıktan fark edilemedi, hayatını kaybetti

Alışverişten dönen kadın karanlıktan fark edilemedi, hayatını kaybetti

O ili sağanak yağış vurdu! Dere taştı, caddeler göle döndü

O ili sağanak yağış vurdu! Dere taştı, caddeler göle döndü

Kayıp iş adamı havadan ve denizden aranıyor

Kayıp iş adamı havadan ve denizden aranıyor

Cinsel organından DNA'sı çıktı, savunması 'pes' dedirtti

Cinsel organından DNA'sı çıktı, savunması 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.