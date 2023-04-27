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11 yıl sonra bir ilk! Tunus, Suriye'ye büyükelçi atadı

27.04.2023 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunus, 11 yıl aradan sonra Şam'a büyükelçi atadı. Tunus, Esad rejiminin ülkede Arap Baharı ile patlak veren halk ayaklanmalarını şiddet kullanarak bastırmasına tepki olarak yaklaşık 11 yıl önce Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

11 yıl sonra bir ilk! Tunus, Suriye'ye büyükelçi atadı

Tunus'un 11 yıl aradan sonra Şam'a yeniden büyükelçi atadığı belirtildi. İşte haberin detayları...

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kays Said, Kartaca Sarayı'nda düzenlenen törenle, Muhammed el-Mühezzebi'yi "olağanüstü" Şam Büyükelçisi ve Tunus'un Suriye'deki tam yetkili temsilcisi olarak atadı.

Söz konusu atama, Suriye'deki Beşşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad'ın 17-19 Nisan'da Tunus'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gerçekleşmiş oldu.

Mikdad söz konusu ziyarette, ülkesinin, Tunus'a büyükelçi atamayı planladığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Said ise Mikdad ile 18 Nisan'da gerçekleştirdiği görüşmede, Suriye ile ilişkilerin ve ikili işbirliğinin normal seyrine dönmesini istediklerini kaydetmişti.

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SURİYE İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLER 11 YIL ÖNCE KESİLMİŞTİ

Tunus, Esad rejiminin ülkede Arap Baharı ile patlak veren halk ayaklanmalarını şiddet kullanarak bastırmasına tepki olarak yaklaşık 11 yıl önce Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, 2012'de Suriye'nin Tunus Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi kararı almıştı.

Tunus, 2017'de Suriye ile sınırlı diplomatik temsile geri dönmüş ve 2018'in sonunda da iki ülke arasındaki hava trafiği yeniden başlamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Suriye'deki diplomatik temsil düzeyini yükseltmek istediği belirtilmişti. 4 Nisan'da yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Said'in Suriye’ye büyükelçi atanması için işlemlerin başlatılması talimatı verdiği duyurulmuştu. (AA)

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