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  4. 117 yaşında! Türkiye’nin en yaşlı seçmeni oyunu kullandı

117 yaşında! Türkiye’nin en yaşlı seçmeni oyunu kullandı

31.03.2024 12:11
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Türkiye’nin en yaşlı seçmeni 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Kırıkkale’deki doğup büyüdüğü köyünde oyunu kullandı.

117 yaşında! Türkiye’nin en yaşlı seçmeni oyunu kullandı

Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kızı Gülkız Sınıroğlu ile birlikte muhtarlık binasına gitti.

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Doğup büyüğü köyündeki tek katlı müstakil evde böbrek hastası kızı ile birlikte yaşamını sürdüren Arzu Sınıroğlu, 1033 No’lu sandıkta oyunu kullanmak için paravanın arkasına geçti.

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Arzu nine, oyunu kullandıktan sonra jandarma personelinin yardımıyla araca bindirildi.

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Daha sonra evine dönen Arzu Sınıroğlu, "Ben oyumu kullandım. Cumhurbaşkanıma, doktorlara, hemşirelere, hocalara, beni soran herkese selam gönderiyorum" dedi. (İHA)

440615e0-b63d-4fb9-a13b-65301f2d4b2dBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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