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  4. 117 yaşındaki Muteber Nine 29 Ekim 1923 gününü anlattı! "Köyde halay çektik"

117 yaşındaki Muteber Nine 29 Ekim 1923 gününü anlattı! "Köyde halay çektik"

28.10.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en yaşlı kişileri arasında bulunan Yüksekovalı Muteber Engindeniz (117), 29 Ekim 1923'te yaşadıklarını anlattı. Cumhuriyet ilan edildiğinde 19 yaşında olan Engindeniz, verilen karar ile çok sevindiklerini ve köylerinde halay çektiklerini söyledi.

117 yaşındaki Muteber Nine 29 Ekim 1923 gününü anlattı! "Köyde halay çektik"

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesine bağlı Akçadam köyünde yaşayan, yaklaşık 4 ay önce yakalandığı koronavirüs hastalığını evinde gördüğü tedaviyle atlatan 5 çocuğu, 36 torunu olan Muteber Engindeniz, Cumhuriyetin ilan edildiği günü anlattı. İlerleyen yaşına rağmen tandırda ekmek pişiren, gelinine yardım eden, tavuklarına yem veren, torunları ile ilgilenen Engindeniz, Türkçe bilmediği için Kürtçe konuştu.

"OLMASAYDI PERİŞAN OLACAKTIK"

Engindeniz, Cumhuriyetin ilan edildiğini duyunca çok sevindiklerini ve köyde halay çektiklerini söyledi. Atatürk'e borçlu olduklarını belirten Engindeniz, "Atatürk hepimizin babasıdır, onu çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun, mekanı cennet olsun. O olmasaydı bizler perişan olacaktık. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz hepimize mübarek olsun. Atatürk’ün sayesinde bizler aile olduk. Ev sahibi olduk. Toprak sahibi olduk. Şimdi de Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aşkla bu bayramı kutluyoruz. Cumhuriyet ilan edildiğinde çok mutu olduk, günlerce halay çektik. Atatürk için alkışlar yaptık, şarkılar söyledik. O olmasaydı şimdi kim bilir nerelerde olacaktık" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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