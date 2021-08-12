12 Ağustos günlük burç yorumları: Estetik ve sanat konuları öne çıkıyor! 12 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

12 Ağustos Perşembe günü Ay Terazi burcunda burcunda ilerliyor, bugün estetik ve sanat konularıyla ilgilenmek isteyebilir ve ılımlı bir enerji içinde olabiliriz. Boğa burcu için iş ilişkileri daha ön planda olurken, Başak burcunun gün içinde para trafiği hızlanabilir. Terazi burcu ise sevindirici gelişmeler yaşayabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Güne yeni kararlarla başlayabilir, kararsız kaldığınız konularda bir seçim yapabilirsiniz. İş görüşmeleriniz verimli ve pozitif geçebilir. Toplantılar yapabilir, ilişkilerinizde akılcı olmak ve mantıksal ilerlemek isteyebilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. İş ilişkileri, iş görüşmeleri gün içinde ön planda olabilir. Finansal konularla bağlantılı kararlar verebilirsiniz. İhtiyaç odaklı harcamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Zorunlu ödemelerinizi yapabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında duygularınız ve aşk hayatınızla ilgili yeni kararlar, yeni tercihler içinde olabilirsiniz. Ne istediğinize karar verebilirsiniz. Öğleden sonra geleceğe dair kararlarınızı açıklayabilir ve önemli konuşmalar yapabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün içinde kendi dünyanıza çekilebilir, iç dünyanızda farklı düşünce ve sorgulamalar içine girebilirsiniz. Karmaşık konular ve size sıkıntı veren durumlarla ilgili harekete geçmek ve rahatlamak isteyebilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün içinde yeni insanlarla tanışabilir, yeni ortamlara dahil olabilirsiniz. Bazı ilişkilerinizle ilgili ciddi ve ayakları yere basan kararlar alabilirsiniz. Bazı ilişkilerinize daha mantıksal yaklaşabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün içinde para trafiğiniz hızlanacak. Beklediğiniz alacaklarınıza ulaşabilirsiniz. Lüks ve keyfi harcamalar yapabilirsiniz. Kadersel karşılaşmalar yaşayabilir, yaşayacağınız karşılaşmalar ile duygusal değişimler yaşayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Mutlu olacağınız, sevindirici gelişmeler ve haberlerle karşılaşabilirsiniz. Aşk hayatınızda yavaş fakat sağlam ilerleyen bir deneyim içerisinde olabilirsiniz. Eğitim ve başvurularla ilgili konular netleşiyor.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün içinde bazı duygu ve düşüncelerinizi kendinize saklamak isteyebilirsiniz. Yurtdışı, uzaklar, uzaklardaki kişiler gündemleriniz arasında olabilir. Sağlıkla ilgili bir destek alınabilir.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün içinde kadersel karşılaşmalar yaşayabilir veya geçmişe gidebilir, geçmişten tanıdıklarınızla irtibat halinde olabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili ikili bir durum arasında seçim yapabilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında iş hayatınız ve kariyeriniz adına önemli olabilecek bir görüşme yapabilirsiniz. Yöneticilerinizden bir teklif alabilir veya ekibinizi büyütmek için yeni personeller alabilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün içerisinde geleceğe yönelik konulara, gelecekten beklentilerinize odaklanabilirsiniz. Hayatı, olayları daha mantıksal ele alabilir, denge ile hareket ederek daha doğru kararlar alabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün içinde kendinizi daha hassas ve duygusal hissedebilirsiniz. İş ve kariyer süreçlerinizde ilerleyişler ve küçük adımlar olabilir. Paylaşma ihtiyacınız artabilir. Sevdiklerinizle duygu ve düşüncelerinizi paylaşarak rahatlayabilirsiniz.



