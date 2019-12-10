12 Aralık İkizler burcunda dolunay

Önce dolunayın kendisine sonra da etrafındaki görünümlerin etkilerine odaklanmak yerinde olacaktır. 19 ° İkizler burcundaki dolunay öncelikle iletişim kurmakta bizleri zorlayacaktır. Çevremizle olan iletişim tonumuz sertleşebilir. Eğitim konularımızda ve seyahatlerimizde de dikkatli olmamızda yarar var. Gelelim esas bu dolunayı sert yapan diğer tarafa. Diğer taraf diyoruz çünkü olay Oğlak burcunda gerçekleşiyor. Tam da dolunay oluştuğu esnada güzel Venüs’ümüz iki tane kötücül gezegen olan Satürn ve Plüton arasında sıkışıp kalıyor. Hal böyle olunca bırakın Venüs’ün iyicil tarafını görmeyi, o da onlar gibi karanlık tarafa oyunu kullanıyor. Yani bu dolunayda hem aşk hayatında hem maddi konularda ciddi krizler yaşayabiliriz. Satürn ve Plüton zaten kavuştu kavuşacak dünyada büyük çaplı krizler yaratacak derken önce bunu Venüs ile bu dolunayda yaparak bireysel olarak bizlere etki edecekler. Ayrıca Neptün’ün de 4 derece farkla sert açıda olması bağışıklık sistemi hastalıklarının artacağını gösteriyor. Bulaşıcı hastalıklar, yeni çıkan virüsler önümüzdeki günlerde can sıkabilir.

Bir de sabit yıldızımız var ki tam Ay’ın yanında yer alıyor. Bellatrix sabit yıldızı namı diğer “kadın savaşçı” demektir. Tam da kadın hareketlerinin, protestolarının arttığı bu dönem birkaç ülkede olan bu eylemler diğer ülkelerdeki kadınları da harekete geçirebilir. Dünyada artan protestolarla karşılaşabiliriz. Askeri olayların gündeme geleceğini görebiliriz.

Gelelim bu sert etkili dolunayda her burcu neler bekliyor? Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayınız.

KOÇ

Eğitim hayatınızda stresli zamanlardan geçebilirsiniz. Kardeşlerinizle, akrabalarınızla olan diyaloğunuz sert bir hal alabilir. Çevrenize karşı olan eleştirileriniz kalp kırabilir.

BOĞA

Değerli eşyalarınıza dikkat edin. Telefon, cüzdan, mücevher gibi eşyalarınızı her yerde bırakmayın. İnternet üzerinden finans işlemleri yaparken iki kere kontrol edin.

İKİZLER

Sizin burcunuzda gerçekleştiği için sinirlerinize hakim olmanız gereken bir gündesiniz. Bazı aksilikler olabilir. Ani tepki vermekten kaçının. Gönül ilişkinizde istemeden de olsa agresif davranabilirsiniz.