KADIN

12 Aralık İkizler burcunda dolunay

Mynet Astroloji Mynet Astroloji
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

12 Aralık Perşembe günü Türkiye saatiyle 08:12’de 19 derece İkizler burcunda dolunay meydana geliyor. Dünyada ve bireysel olarak büyük krizlere yol açacak 12 Aralık İkizler dolunayında dikkatli olmamız gerekiyor. Pozitif olan Aralık ayının tek sert etkisi olarak gözüken bu dolunayı beraber inceleyelim.

12 Aralık İkizler burcunda dolunay

Önce dolunayın kendisine sonra da etrafındaki görünümlerin etkilerine odaklanmak yerinde olacaktır. 19 ° İkizler burcundaki dolunay öncelikle iletişim kurmakta bizleri zorlayacaktır. Çevremizle olan iletişim tonumuz sertleşebilir. Eğitim konularımızda ve seyahatlerimizde de dikkatli olmamızda yarar var. Gelelim esas bu dolunayı sert yapan diğer tarafa. Diğer taraf diyoruz çünkü olay Oğlak burcunda gerçekleşiyor. Tam da dolunay oluştuğu esnada güzel Venüs’ümüz iki tane kötücül gezegen olan Satürn ve Plüton arasında sıkışıp kalıyor. Hal böyle olunca bırakın Venüs’ün iyicil tarafını görmeyi, o da onlar gibi karanlık tarafa oyunu kullanıyor. Yani bu dolunayda hem aşk hayatında hem maddi konularda ciddi krizler yaşayabiliriz. Satürn ve Plüton zaten kavuştu kavuşacak dünyada büyük çaplı krizler yaratacak derken önce bunu Venüs ile bu dolunayda yaparak bireysel olarak bizlere etki edecekler. Ayrıca Neptün’ün de 4 derece farkla sert açıda olması bağışıklık sistemi hastalıklarının artacağını gösteriyor. Bulaşıcı hastalıklar, yeni çıkan virüsler önümüzdeki günlerde can sıkabilir.

Bir de sabit yıldızımız var ki tam Ay’ın yanında yer alıyor. Bellatrix sabit yıldızı namı diğer “kadın savaşçı” demektir. Tam da kadın hareketlerinin, protestolarının arttığı bu dönem birkaç ülkede olan bu eylemler diğer ülkelerdeki kadınları da harekete geçirebilir. Dünyada artan protestolarla karşılaşabiliriz. Askeri olayların gündeme geleceğini görebiliriz.

Gelelim bu sert etkili dolunayda her burcu neler bekliyor? Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayınız.

KOÇ

koc

Eğitim hayatınızda stresli zamanlardan geçebilirsiniz. Kardeşlerinizle, akrabalarınızla olan diyaloğunuz sert bir hal alabilir. Çevrenize karşı olan eleştirileriniz kalp kırabilir.

BOĞA

boga

Değerli eşyalarınıza dikkat edin. Telefon, cüzdan, mücevher gibi eşyalarınızı her yerde bırakmayın. İnternet üzerinden finans işlemleri yaparken iki kere kontrol edin.

İKİZLER

ikizler

Sizin burcunuzda gerçekleştiği için sinirlerinize hakim olmanız gereken bir gündesiniz. Bazı aksilikler olabilir. Ani tepki vermekten kaçının. Gönül ilişkinizde istemeden de olsa agresif davranabilirsiniz.

YENGEÇ

yengec

Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken günlerdesiniz. Önemsemediğiniz bir durum gereksiz yere hastanede vakit geçirmenize sebep olabilir. Depresif olabileceğiniz birkaç gün olabilir. Tam aksine mutlu olacağınız bir yıl sizi beklerken bir dolunayla enerjinizi düşürmeyin.

ASLAN

aslan

Arkadaşlarınıza karşı sert olabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalardan ötürü arada gerginlikler oluşabilir. Çevrenizdekilere karşı tahammülünüz kalmayabilir. Kalp kırabilirsiniz.

BAŞAK

basak

Kariyer hayatınızda gergin olabilirsiniz. İstemeden yöneticinizle söz düellosuna girebilirsiniz. Sizin titiz ve dikkatli çalışmalarınızı göz ardı etmesi canınızı sıkabilir.

TERAZİ

terazi

Seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Gideceğiniz yer için birkaç saat önceden çıkmanız gerekebilir. Gecikmeler veya aksilikler olabilir. Akademik yaşantınızda elinizde olmayan durumlar oluşabilir. Agresif olabileceğiniz bir gündesiniz.

AKREP

akrep

Elektronik ortamda yapacağınız para transferlerinde dikkatli olun. Güvenmediğiniz yerlere bilgilerinizi vermeyin. Bilmediğiniz bir borçla karşılaşabilirsiniz. Bu eşinizin de borcu olabilir.

YAY

yaya

Eşinize veya sevgilinize karşı agresif olabilirsiniz. Aranızdaki anlaşmazlıklar gerilimi tırmandırabilir. Her şeye bir açıklama istemeniz karşı tarafı sıkabilir. Bazen oluruna bırakmak daha iyi bir seçenek olabilir. Ortak iş açanlar varsa aynı durum ortağınızla ilgili de geçerlidir. Aynı fikir üstünde uzlaşamayabilirsiniz.

OĞLAK

oglak

Ofiste agresif olacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Evcil hayvanınıza da dikkat etmelisiniz. Genel olarak gergin bir gün olacak. Rahatsızlığınız varsa kendinizi yormamaya dikkat edin.

KOVA

kova

Çocuklarınızla ve sevdiğinizle ilgili zor bir süreç geçirebilirsiniz. Birbirinize karşı agresif bir ruh halinde olabilirsiniz.

BALIK

balik

Aile içinde tartışmalar, gerginlikler yaşanabilir. Evinizin içinde riskli işlerden uzak durmalısınız. Küçük ev kazaları meydana gelebilir.


PARTNERMetin Hara'ya büyük şok! 6 ay hapsi isteniyor...Metin Hara'ya büyük şok! 6 ay hapsi isteniyor...
12 Aralık'a dikkat! Sert geçecek12 Aralık'a dikkat! Sert geçecek
Jüpiter damga vuracak! Bakın neler değişecek?Jüpiter damga vuracak! Bakın neler değişecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
12 Aralık İkizler burcunda dolunay dolunay

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Sıcak banyoya elveda deyin

Sıcak banyoya elveda deyin

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yılın son ayı müjdelerle geliyor ancak 12 Aralık'a dikkat!

Yılın son ayı müjdelerle geliyor ancak 12 Aralık'a dikkat!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 nasıl geçecek? İşte yıllık burç yorumlarınız

2020 nasıl geçecek? İşte yıllık burç yorumlarınız

Beklenmedik olaylara hazır olun

Beklenmedik olaylara hazır olun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16-22 Aralık haftalık burç yorumları

İki önemli geçiş burcunuzu nasıl etkileyecek?

9-15 Aralık haftalık burç yorumları

12 Aralık'a dikkat! Sert geçecek

2-8 Aralık haftalık burç yorumları

Jüpiter damga vuracak! Bakın neler değişecek?

2019 Aralık aylık burç yorumları

Yılın son ayı müjdelerle geliyor ancak 12 Aralık'a dikkat!

2 Aralık 2019 Jüpiter Oğlak burcunda!

12 senede bir geliyor! 2020'de bize neler getirecek?

25 Kasım-1 Aralık haftalık burç yorumları

Güzel haberlere hazır olun! Aşkta ve parada şansınız dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.