12 Aralık İkizler burcunda dolunay

Önce dolunayın kendisine sonra da etrafındaki görünümlerin etkilerine odaklanmak yerinde olacaktır. 19 ° İkizler burcundaki dolunay öncelikle iletişim kurmakta bizleri zorlayacaktır. Çevremizle olan iletişim tonumuz sertleşebilir. Eğitim konularımızda ve seyahatlerimizde de dikkatli olmamızda yarar var. Gelelim esas bu dolunayı sert yapan diğer tarafa. Diğer taraf diyoruz çünkü olay Oğlak burcunda gerçekleşiyor. Tam da dolunay oluştuğu esnada güzel Venüs’ümüz iki tane kötücül gezegen olan Satürn ve Plüton arasında sıkışıp kalıyor. Hal böyle olunca bırakın Venüs’ün iyicil tarafını görmeyi, o da onlar gibi karanlık tarafa oyunu kullanıyor. Yani bu dolunayda hem aşk hayatında hem maddi konularda ciddi krizler yaşayabiliriz. Satürn ve Plüton zaten kavuştu kavuşacak dünyada büyük çaplı krizler yaratacak derken önce bunu Venüs ile bu dolunayda yaparak bireysel olarak bizlere etki edecekler. Ayrıca Neptün’ün de 4 derece farkla sert açıda olması bağışıklık sistemi hastalıklarının artacağını gösteriyor. Bulaşıcı hastalıklar, yeni çıkan virüsler önümüzdeki günlerde can sıkabilir.
Bir de sabit yıldızımız var ki tam Ay’ın yanında yer alıyor. Bellatrix sabit yıldızı namı diğer “kadın savaşçı” demektir. Tam da kadın hareketlerinin, protestolarının arttığı bu dönem birkaç ülkede olan bu eylemler diğer ülkelerdeki kadınları da harekete geçirebilir. Dünyada artan protestolarla karşılaşabiliriz. Askeri olayların gündeme geleceğini görebiliriz.
Gelelim bu sert etkili dolunayda her burcu neler bekliyor? Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayınız.
Eğitim hayatınızda stresli zamanlardan geçebilirsiniz. Kardeşlerinizle, akrabalarınızla olan diyaloğunuz sert bir hal alabilir. Çevrenize karşı olan eleştirileriniz kalp kırabilir.
Değerli eşyalarınıza dikkat edin. Telefon, cüzdan, mücevher gibi eşyalarınızı her yerde bırakmayın. İnternet üzerinden finans işlemleri yaparken iki kere kontrol edin.
Sizin burcunuzda gerçekleştiği için sinirlerinize hakim olmanız gereken bir gündesiniz. Bazı aksilikler olabilir. Ani tepki vermekten kaçının. Gönül ilişkinizde istemeden de olsa agresif davranabilirsiniz.
Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken günlerdesiniz. Önemsemediğiniz bir durum gereksiz yere hastanede vakit geçirmenize sebep olabilir. Depresif olabileceğiniz birkaç gün olabilir. Tam aksine mutlu olacağınız bir yıl sizi beklerken bir dolunayla enerjinizi düşürmeyin.
Arkadaşlarınıza karşı sert olabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalardan ötürü arada gerginlikler oluşabilir. Çevrenizdekilere karşı tahammülünüz kalmayabilir. Kalp kırabilirsiniz.
Kariyer hayatınızda gergin olabilirsiniz. İstemeden yöneticinizle söz düellosuna girebilirsiniz. Sizin titiz ve dikkatli çalışmalarınızı göz ardı etmesi canınızı sıkabilir.
Seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Gideceğiniz yer için birkaç saat önceden çıkmanız gerekebilir. Gecikmeler veya aksilikler olabilir. Akademik yaşantınızda elinizde olmayan durumlar oluşabilir. Agresif olabileceğiniz bir gündesiniz.
Elektronik ortamda yapacağınız para transferlerinde dikkatli olun. Güvenmediğiniz yerlere bilgilerinizi vermeyin. Bilmediğiniz bir borçla karşılaşabilirsiniz. Bu eşinizin de borcu olabilir.
Eşinize veya sevgilinize karşı agresif olabilirsiniz. Aranızdaki anlaşmazlıklar gerilimi tırmandırabilir. Her şeye bir açıklama istemeniz karşı tarafı sıkabilir. Bazen oluruna bırakmak daha iyi bir seçenek olabilir. Ortak iş açanlar varsa aynı durum ortağınızla ilgili de geçerlidir. Aynı fikir üstünde uzlaşamayabilirsiniz.
Ofiste agresif olacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Evcil hayvanınıza da dikkat etmelisiniz. Genel olarak gergin bir gün olacak. Rahatsızlığınız varsa kendinizi yormamaya dikkat edin.
Çocuklarınızla ve sevdiğinizle ilgili zor bir süreç geçirebilirsiniz. Birbirinize karşı agresif bir ruh halinde olabilirsiniz.
Aile içinde tartışmalar, gerginlikler yaşanabilir. Evinizin içinde riskli işlerden uzak durmalısınız. Küçük ev kazaları meydana gelebilir.
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