12 dişli kabuk böceği ile kapanlı mücadele!

İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, böceklere karşı kapanlı mücadele ile ağaçları kesilmeden kurtarıp, ağaçların ciddi oranda zarar görmesinin önüne geçtiğini söyledi. Böceklerle mekanik ve biyoteknik mücadele gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, "Mekanik mücadele yöntemi, biyolojik mücadele yöntemi ve biyoteknik mücadele yöntemi ile mücadele başlattık. Özellikle orman ağaçlarının yapraklarına, sürgünlerine, ince dallarına, tomurcuklarına, öz suyuna, odununa, kabuk ve kombiyumuna, köklerine zarar veren böcek türleri var. Bulunduğumuz sahada gördüğümüz kabuk ve kombiyuma zarar veren böcek türleri. Bu bölgede kabuk böcekleri bunlar. Ağırlıklı olarak 12 dişli kabuk böceği var burada. Bununla ilgili ağırlıklı olarak mekanik ve biyoteknik mücadele gerçekleştirmekteyiz" dedi.

''ÜREME DÖNEMİNDE MÜCADELE ÇOK ÖNEMLİ''

Özellikle böceğin larvalama döneminde yapılan mücadeleyle olumlu sonuçlar aldıklarını kaydeden Şahin, "Özellikle larva döneminde ağaçlara zarar verdiği için bu dönemde ağaçların kesilerek kabuklarının soyulup dallarının kesilmesiyle birlikte larvaların toprağa dökülmesi suretiyle imha edilmekte. Biyoteknik mücadelede ise böceklerin üremesi için yaymış oldukları kokuyu yayan feromon dediğimiz malzeme ile birlikte tuzaklara asıyoruz. Haftada bir bu tuzakları kontrol ederek, tuzaklara düşen zararlı böcekleri toplayıp imha işlemi gerçekleştirmekteyiz. Feromon tuzakları ise genellikle orman içi açıklıklar, yol kenarlarına, ağaçlara 40 metre uzaklıkta olacak şekilde yerden 1 metre yükseklikte olacak şekilde monte ediliyorlar. Hektara, yaklaşık 1 ile 5 adet arasında değişen tuzak bırakılmakta. Bu şekilde, böceğin uçma zamanından 1 hafta önce asılarak çalışmalar başlatılıyor" diye konuştu.

''ERKEN TEDBİRLE AĞAÇLARI KESİLMEDEN KURTARIYORUZ''

Erken tedbir alınmasıyla ağaçları kesilmeden de kurtarıldığını dile getiren Yusuf Şahin, "Sıcaklıkların başlamasıyla şu anda bulunduğumuz yaklaşık 15-20 hektarlık alanda bu böcekleri tespit ettik. Bununla ilgili olarak ormanlık alana 10 adet tuzak kurduk. Bu 10 adet tuzakla birlikte zararlı böcekleri toplamaya başladık. İlerleyen günlerde başka noktalarda da görüldüğünde bu şekilde çalışmalarımız devam edecek. Şu an kayda değer bir kuruma da yok. Erken tedbir aldığımız için inşallah hiç ağaç kesilmeden bu sıkıntıyı bertaraf etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.