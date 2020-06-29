Hamilelikte 12. Hafta : 12 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim şu an hamileliğinin 12. haftasını yaşıyorsun. Eğer 12 haftalık gebelik kaç aylık olur diye merak ediyorsan hamileliğinin 3. ayındasın. Yani, ilk 3 aylık dönemi kapsayan birinci trimester dönemin sona erdi, ilk trimester genellikle hamileliğin en zor dönemi olur, hamileliğin en zor dönemini geride bırakıp artık en keyifli zamanlarına başlıyorsun. Mide bulantıları ve duygusal değişimler gibi yaşadığın bazı zorluklar bu haftadan sonra gittikçe azalacak. Aynı zamanda vücudundaki değişimleri artık fark etmeye, beni hissetmeye başlayacaksın. Anneciğim, bu haftadan sonra kilo artışında hızlanma olabilir. Dikkatli ol! Gebelikte Bebeğinizin 12. Hafta Gelişimi Anneciğim, benim artık gözlerim, burnum, dudaklarım hatta göz kapaklarım bile tamamen oluştu. Bakalım kime benzeyeceğim? Neredeyse bütün iç organlarım gelişimini tamamladı. Sindirim sistemim çalışmaya başladı ve sinir sistemim de daha güçlü. Yavaş yavaş böbreklerim çalışıyor ve pankreasım insülin üretmeye başladı. Bu yüzden çok mutluyum küçük küçük çişimi yapabiliyorum! Aynı zamanda safra kesem de safra salgısı üretmeye başladı.

Artık dirseklerimi ve küçük eklem yerlerimi hareket ettirdiğimde bükülüyor. Tırnaklarım uzamaya ve parmaklarım da şekillenmeye başladı. Üstelik 12. haftamda parmak izim de oluşmaya başladı anneciğim. Muhteşem değil mi? Her gün biraz daha büyüyor ve gelişiyorum. Bana artık fetüs değil embriyo diyorlar. Reflekslerim de gelişmeye başladı, artık hareket ediyorum ama sen henüz beni hissedemiyorsun. Beni tamamen hissedebilmen için biraz daha zaman gerekiyor. İlk 3 ay riskli bir dönemdi, bu yüzden hamile olduğunu başkalarıyla paylaşmaktan çekiniyordun ama artık bu dönemi geride bıraktığımıza göre hamile olduğunu istediğin herkese söyleyebilirsin, eminim çok mutlu olacaklardır! 12 Haftalık Gebelikte Cinsiyet Belli Olur mu? Benim kız mı erkek mi olduğumu merak ettiğini biliyorum. Aklından bir sürü soru geçiyor. Anneciğim aslında doktorumun bu haftada benim cinsiyetim ile ilgili bir fikri var. Çünkü cinsel organım oluştu ama öğrenmek için birkaç hafta daha beklemen gerekiyor. Çünkü her ne kadar ipucu vermiş olsam da, doktorum cinsel organımı ultrasonda göremeyebilir. Biliyorum sabırsızlanıyorsun ama az kaldı yakında öğreneceksin.

Sabırsızlanıyorsunuz Biliyoruz!: Bebeğimin Cinsiyeti Ne Zaman Belli Olacak? Artık ağzımı açıp kapatabiliyorum ve hatta yutkunabiliyorum. Sanırım yutkunmayı daha yeni öğrendiğim için çok iyi yapamıyorum, bu yüzden hıçkırık bile tutuyor. Daha doğuma çok var ama benim mucizevi bir şekilde emme refleksim şimdiden oluştu. Artık parmağımı emebiliyorum! Hamileliğin 12. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Anneciğim, zaman zaman aklından 12 haftalık gebelikte bebeğin boyu kaç santimdir, kilosu ne kadardır gibi sorular geçirdiğini biliyorum. Sağlıklı bir şekilde büyüyor muyum boyum kilom normal mi diye merak etmen doğal çünkü benim gelişimimi bu şekilde takip ediyorsun. Ben 12. hafta itibariyle yaklaşık 6 cm uzunluğundayım ve kilom da yaklaşık 14 gr ağırlığında. Evet hala çok küçüğüm, boyutumun ne kadar olduğunu merak ediyorsan büyük bir erik veya küçük bir turpu gözünde canlandır, o kadarım işte! 12 Haftalık Gebelik Görüntüsü Anneciğim her kontrolde beni görmek için ne kadar heyecanlandığını biliyorum. Gelişimime bu şekilde şahit olmak seni heyecanlandırıyor. Çok küçüğüm ama gün gün biraz daha büyüyorum ve bunu görmek seni çok mutlu ediyor. Önceki ultrason görüntülerime göre beni daha net görebiliyorsun değil mi? Çünkü organlarım tamamen oluştu. Artık burnum, kulaklarım, gözlerim, ağzım var! Bu haftadan sonra büyüme ve olgunlaşma evresine gireceğim. Senden aldığım besinlerle çok hızlı büyüyeceğimi biliyorum.

Ultrason Terimlerine Ne Kadar Hakimsiniz?: Tüm Ultrason Terimleri ve Anlamları Gözlerim ve göz kapaklarım oluştu ama gözlerimi henüz açamıyorum. Onun için sanırım biraz daha beklemem gerekiyor. Organlarım daha yeni oluştuğu için keşfetmeye ve öğrenmeye çalışıyorum anneciğim. Sürekli hareket ediyorum. Doktor da bu haftaların en hareketli olduğum haftalar olduğunu söylüyor. Daha çok küçük olduğum için hareket etmek için fazlaca yerim var. Yani eğer 12 haftalık bebek anne karnında nerededir diye merak ediyorsan, söyleyeyim karnının her yerinde olabilirim! Bu hafta kalp atışlarımı da duyabilirsin. Doktor senin de duyabilmen için doppler isimli bir cihaz kullanıyormuş. Bu cihaz sesin seviyesini arttırıyormuş bu sayede benim kalp atışlarımı rahatlıkla duyabiliyorsun. Benim orada olduğumu bu şekilde daha iyi anlayabiliyorsun. Bu harika bir şey! Gebeliğin 12. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Ben büyüdükçe sen de hem fiziksel hem de duygusal olarak değişim yaşıyorsun. Vücudun için bu yeni bir durum ve uyum sağlamaya çalışıyor. Hamileliğinin ilk zamanlarında sürekli tuvalete gitmek istiyordun. 12. haftadan itibaren rahmin pelvis bölgesinden yukarı çıkmaya başlayacak, yani mesanenin üzerindeki baskı azalacak. Bu yüzden artık eskisi kadar sık tuvalete gitme ihtiyacı hissetmeyeceksin.

12. haftamıza geldiğimize göre göbeğin iyice belirginleşmeye başladı. Artık dışarıdan belli oluyorum. Eğer hamilelik göbeğinin değişimini ölümsüzleştirmek istersen bu haftadan itibaren göbeğinin fotoğraflarını çekmeye başlayabilirsin. Evet, hala çok küçük ama bu süre içerisinde göbeğinin değişimini görebilmek için en uygun zamanlar. Daha önceki aylarda yaşadığın bulantı kusma koku hassasiyeti gibi olumsuz durumlar bu haftadan sonra azalacak anneciğim. Hala kendini yorgun hissediyor olabilirsin ama zamanla bu da azalacak. Ancak duygusal değişimlerin hala devam ediyor. Bu zamanlarda biraz bulanık görebilirsin çünkü vücudunun gebelik süresince koruduğu fazla sıvı, korneayı koyulaştırabilir ve gözbebeğindeki sıvının basıncı da değişebilir. Bu da daha bulanık görmeye neden olur. Endişelenme anneciğim, bu normal doğumdan sonra düzelecektir ancak sen yine de böyle bir şey yaşarsan doktorla konuş. Anneciğim, mide bulantılarının yerini baş ağrısı veya baş dönmesi alabilir. Bunlar da normal, ama bu şikayetleri çok yoğun yaşarsan doktorla konuşmalısın, o sana yardım edecektir.

12. haftada sürekli uyku halin ve yorgunluğun azalacak ve kendini daha enerjik hissedeceksin. Bu gündelik işlerini yerine getirebilmen için güzel bir değişim. Önceki haftalarda sürekli uyumak istediğin için yapamadığın bazı işlerin kaldıysa onları bu haftadan itibaren yapabilirsin. 12. Hafta Hamilelik Belirtileri 12. haftada yaşadığın çoğu sıkıtının son bulacağını söylemiştim anneciğim. Onların yerine başkaları gelecek, gebelikte her dönemin kendine göre bir zorluğu var. Eğer bu şikayetleri yaşarsan lütfen kafana göre ilaç kullanma ve mutlaka doktorla konuş. İkimizin de sağlığını tehlikeye atabilirsin, doktor bizim için en doğru kararı verecektir. Öncelikle bu haftada akıntıların artabilir. Bu normaldir ve vajinanın enfeksiyona karşı korunması için gereklidir. Ancak eğer akıntının rengi, yeşil, sarı, pembe veya kahverengi ise doktoru aramalısın. Bu enfeksiyon belirtisi olabilir. Bu dönemde lekelenme veya kanama da yaşayabilirsin. Bu durum önemli de olabilir önemsiz de. Birçok farklı nedeni vardır. Ancak eğer kanama sırasında kramp giriyorsa veya çok yoğun kanaman varsa, önemli bir durum olabilir böyle bir durumda acilen doktoru ara anneciğim.

12. haftanda baş ağrılarının artacağını söylemiştim. Özellikle migrenin varsa çok yoğun baş ağrıların olabilir. Eğer başın dayanamayacağın kadar çok ağrırsa doktor kontrolünde ilaç kullanabilirsin. Bu baş ağrılarının diğer sebepleri, susuzluk, stres, uyku eksikliği, kan şekerinin düşmesi veya hormonal değişiklikler olabilir. Baş ağrılarının önüne geçmek için öncelikle neden olduğunu tespit edip ona göre hareket etmelisin. Örneğin, başın ağrıların başladığında su içmeye özen göstermelisin. Eğer su içtikçe ağrın kesiliyorsa susuzluk nedeniyle baş ağrısı yaşıyorsundur. Eğer daha önce hiç hissetmediğin türde bir baş ağrısı yaşıyorsan, örneğin hamilelikten önce migren ağrısı yaşamadıysan ve hamilelik sırasında ortaya çıktıysa doktorla görüşüp nasıl bir yol izleyeceğini konuşabilirsin. O sana ağrını azaltmak için farklı yöntemler önerecektir. Baş dönmesi ise, 12. haftada yaşayacağın olumsuzluklardan bir diğeri. Hormonlarındaki veya kan basıncındaki değişiklikler bu baş dönmelerinin sebebi olabilir. Baş dönmelerini önlemek için sık sık ama az az yemek yiyip, bol su içebilirsin anneciğim. Başın döndüğünde oturmayı veya yatmayı deneyebilirsin, eğer çok şiddetli bir baş dönmesi yaşarsan doktoru arayabilirsin.

Anneciğim 12 haftalık gebelik şikayetlerinin arasında şişkinlik problemi de var. Bu problemin ortaya çıkmasına hormonlar neden olur ve bunun sonucu olarak da sindirim yavaşlaması, hazımsızlık, sıkışmış gaz gibi problemler görülebilir. Bu sorunların etkilerini en aza indirmek için ise doktorun tavsiyelerini dinlemelisin. Gebelikte Gaz Sancısı Hakkında Bilmeniz Gereken Tüm Detaylar: Gebelikte Gaz Sancısı ve Şişkinlik Neden Olur? Gebeliğin 12. Haftasında Beslenme Anneciğim hamileliğin süresince alman gereken besin miktarı gün gün artacak. Çünkü ben büyümeye devam ediyorum. İkimiz için de yeterli besin miktarını alabilmen için, önceki haftalara göre biraz daha fazla yemek yemen gerekiyor. Zaten mide bulantıların da geçtiği için iştahın açılmış olabilir. Bol bol lifli gıdalar tüketmeyi ihmal etmemelisin. Aynı zamanda bol bol su içmen oldukça önemli. Aldığın vitamin ve mineraller de benim gelişimim için çok önemli. Lütfen doktorunun önerdiği miktarlarda almayı ihmal etme. Aynı zamanda bazı yiyeceklerden de uzak durman gerekiyor. Asitli içecekler, alkollü içecekler, tütün ürünleri, çok yağlı yiyecekler, çiğ et, veya iyi pişmemiş et, tavuk, balık tüketmemen gerekiyor. Seviyor bile olsan beni düşünüyorsan tüketmemelisin. Bu geçici bir süreç anneciğim. Ancak hamilelik süresince biraz daha dikkatli olmalısın.

Bu süreçte dengeli beslenmen çok önemli. Yani az az sık sık yemelisin. Doktor ile birlikte bir beslenme düzeni oluşturabilirsin. Böylece hem ben sağlıklı bir şekilde büyüyeceğim hem de sen alman gerekenden fazla kilo almamış olacaksın! Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 12. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Anneciğim, gebeliğinin 12. haftasında ve gebeliğin boyunca çok dikkat etmen gereken bazı konular var. Öncelikle kabızlık sorunu yaşayabilirsin, bu sorunun üstesinden gelmek için ise lifli gıdalar tüketmeye özen göstermen gerekiyor. Aynı zamanda beslenmene dikkat etmen gerekiyor, dengeli beslenmen ve her besini mevsiminde yemen bizim için en iyisi. Bütün bunlar kadar önemli olan bir diğer nokta ise stres. Lütfen stresten uzak dur. Senin bütün duygularını hissettiğimi unutma. Senin rahat ve mutlu bir hamilelik geçirmen benim daha huzurlu bir ortamda büyümemi sağlayacaktır. Sen mutluysan ben de mutluyum anneciğim. Bu dönemde de kendine çok dikkat et, yürüyüşlerini aksatma, bol bol su içmeye devam et anneciğim. Bunlar benim gelişimim ve senin sağlığın için çok önemli.

Bunların dışında hamilelik sürecinde ilaç kullanımını sınırlı tutman gerekiyor. Doktor, çok zor durumda kaldığın zamanlarda ilaç kullanabileceğini söylüyor ama bu ilaçlar da doktorun sana önerdikleriyle sınırlı. Spor hamilelik döneminde çok önemli ama doktorun önerilerini dinlemelisin, çok ağır sporlar yapmak sana veya bana zarar verebilir. Hamile yogası veya hamile pilatesi gibi daha hafif sporlar tercih etmelisin. Gebeliğin 12. Haftasında Cinsellik Gebeliğin 12. haftasında cinsellik zararlı bir durum oluşturmaz. İlk 3 ayda yaşanan mide bulantıları, koku hassasiyeti gibi durumlardan dolayı cinsel istekte azalma olabilir ancak 12. hafta itibariyle bu olumsuz durumların azalması ile cinsel istek artabilir. Toplumda yayılan, gebelikte cinsellik bebeğe zarar verir, bebeğin erken doğmasına neden olur gibi bazı inançlar yanlıştır. Siz istediğiniz ve kendinizi rahat hissettiğiniz sürece cinsel ilişkiye girebilirsiniz. Sanılanın aksine erkek cinsel organı ile bebeğin fiziksel teması mümkün değildir. Henüz hamilelik göbeği de çok büyümediği için çiftler cinsel hayatlarına rahat bir şekilde devam edebilirler.