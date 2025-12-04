Burnundan çıkanlar sosyal medyada viral oldu! Çok konuşulan yöntemin gizli detayları

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda genç bir kadın, tuzlu su ve karbonat karışımıyla ilk kez nazal irigasyon yaptığı anları paylaştı. Burun içine uygulanan bu yöntem, özellikle üst solunum yolu tıkanıklıkları, sinüzit ve alerji sorunlarında sıkça tercih edilen doğal bir rahatlama tekniği olarak biliniyor. Videoda kadının sinüslerinin hızla boşaldığı anlar milyonlarca kez izlendi.

UZMANLAR UYARIYOR

Ancak uzmanlar, bu popüler yöntemin yanlış uygulanması halinde ciddi sağlık riskleri doğurabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle nazal temizliğin musluk suyu ile yapılması, nadir fakat son derece tehlikeli enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Uzmanlar, musluk suyunda bulunabilen serbest yaşayan amiplerin burun yoluyla beyne ulaşarak ölümcül enfeksiyonlara neden olabileceğini hatırlatıyor. Bu nedenle nazal irigasyon yapılacaksa mutlaka:

Steril su,

Kaynatılıp soğutulmuş içme suyu,

veya hazır salin solüsyonları

kullanılması öneriliyor.

Nazal irigasyonun sabah uyanınca ve gece yatmadan önce yapılmasının solunumu belirgin şekilde rahatlatabileceği belirtilirken, yanlış su kullanımı nedeniyle oluşabilecek risklerin asla hafife alınmaması gerektiği vurgulanıyor.

Uygulamadan önce doktorunuza danışınız