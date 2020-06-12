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12 Haziran 2020 Süper On Numara çekilişi sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 21:01 | Son Güncelleme

Süper On Numara oyununun 12. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 45 bin 964 lira 48 kuruşluk ikramiye devretti. İşte 12 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları...

12 Haziran 2020 Süper On Numara çekilişi sonuçları

12 Haziran 2020 Süper On Numara çekilişi yapıldı.

12 HAZİRAN 2020 SÜPER ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 1, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 21, 23, 26, 30, 32, 39, 41, 44, 45, 46, 48, 64 ve 72 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 19 kişi 1612 lira 78'er kuruş, 8 bilen 221 kişi 138 lira 65'er kuruş, 7 bilen 2 bin 236 kişi 19 lira 41'er kuruş, 6 bilen 12 bin 232 kişi 3 lira 75'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 17 bin 772 kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

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