12 Haziran Van'da deprem mi oldu? Van depreminde can kaybı, yaralı var mı? 12 Haziran 2022 Pazar

12 Haziran Pazar günü saat 21:35'te Van'da deprem meydana geldi. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan deprem açıklaması geldi. Bakan Koca'da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Van son dakika deprem açıklaması ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizde yer verdik.

12 HAZİRAN VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

12 Haziran Pazar günü saat 21:35'te Van'ın Tuşba ilçesinde 5,0 büyüklüğünde ve 18.89 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın bu açıklaması sonrası Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama yapıldı.

Van depremi ile ilgili Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi saat 21.35'te gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 5.0 km derinlikte gerçekleşti.

VAN TUŞBA'DA DEPREM

Van, Tuşba'da meydana gelen depreme ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin koca son dakika açıklamasında bulundu.

VAN DEPREMİNDE CAN KAYBI YA DA YARALI VAR MI?

İşte Bakan Koca'nın yaptığı açıklama:

"Saat 21.35’te Van Tuşba’da meydana gelen 5 şiddetindeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebi gelmemiştir. Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır."

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

