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12. Kalkınma Planı için gözler 16 Ekim'de Meclis'te olacak!

10.10.2023 19:20 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kalkınma planı olan 12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 17 Ekim’de TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda sunum yapacak.

12. Kalkınma Planı için gözler 16 Ekim'de Meclis'te olacak!

Hükümetin hazırladığı ve ekonomide yol haritası olacak 12'nci Kalkınma Planı’nın Meclis takvimi belli oldu. 12'nci Kalkınma Planı 16 Ekim’de Meclis’e sunulacak. Verilen bilgiye göre; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 17 Ekim’de Mehmet Muş başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, komisyona 12. Kalkınma Planı ile ilgili sunumunu yapacak.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirecek, bu sayede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayacak bütüncül bir yol haritası olarak belirlenen 12'nci Kalkınma Planı 23-24 Ekim tarihlerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.

(DHA)


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