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12 Kasım Düzce depremi saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü? 12 Kasım Düzce depreminde kaç kişi öldü?

23.11.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün gece yarısı Düzce Gölyaka'da 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Büyük korku ve paniğe neden olan depremin ardından akıllara 12 Kasım Düzce depremi geldi. 17 Ağustos Marmara Depreminin üzerinden 87 gün geçtikten sonra, henüz depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde ikinci bir deprem meydana geldi: 12 Kasım 1999...Bu kez depremin merkez üssü Düzce'ydi... Peki, 12 Kasım Düzce depremi saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü? 12 Kasım Düzce depreminde kaç kişi

12 Kasım Düzce depremi saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü? 12 Kasım Düzce depreminde kaç kişi öldü?

12 Kasım Düzce depreminin detayları yeniden gündeme geldi. Dün gece 04.08'de 5.9 büyüklüğünde şiddetli bir deprem oldu. Depremin merkez üssü Gölyaka, Sarıdere olarak tespit edildi. Bölge 120'nin üzerinde artçı depremle sallandı. Düzce depremi çevre illerden hissedildi. Akıllara, Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden olan Düzce depremi 1999 geldİ. 12 Kasım Düzce depremine dair tüm detayları sizler için derledik...

12 KASIM DÜZCE DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU, KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

17 Ağustos Marmara Depreminin üzerinden 87 gün geçtikten sonra, henüz depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde ikinci bir deprem meydana geldi: 12 Kasım 1999...Bu kez depremin merkez üssü Düzce'ydi...

Saatler 18.57'yi gösterdiğinde, Düzce kuvvetli bir darbe ile sarsıldı ve yıkıldı. Bu kez 17 Ağustos depreminden daha büyük şiddetle sarsılan Düzce 30 saniye içinde adeta yerle bir oldu. Merkez üssü Düzce olan deprem, Kaynaşlı'yı da yerle bir ederken, Bolu'nun da bir bölümünde can ve mal kayıplarına neden oldu.

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17 Ağustos depremi ile kurulan çadırkentler bu kez daha yaygın olarak kurulmaya başlandı. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından ilk anda hemen hemen her mahallede, her geniş alanda çadırkentler oluşturuldu. Yine 17 Ağustos depremi ile inşaasına başlanan ve kalıcı konutlara geçinceye kadar depremzedelerin yaşamlarının rahat sürdürmelerini sağlamak amacıyla prefabrike konutların yapımına hız verildi ve sayıları arttırıldı. Depremin hemen erkesi günü başta Kızılay olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel bazı kuruluşlar tarafından sıcak yemek verilmeye başlandı. Depremzedelerin giyim ve kuşamları için LDKM (Lojistik Destek ve Koordinasyon Merkezi) aracılığı ile istisnasız tüm depremzedelere her türlü giyecekleri birkaç kez ihtiyaçlarında ötesinde dağıtım yapıldı. Depremzedelerin kışı sıcak bir ortamda geçirmeleri için katalitik ve elektrikli ısıtıcılar dağıtılıp, tüm kış boyunca her ay 4 tüp verildi. Yine bir yıl boyunca depremde evini kaybeden ve orta hasarlı olanlara ayda 100 Milyon TL. olmak üzere ödeme yapıldı. Konutları orta ve az hasarlı olanlara onarım yardımı yapıldı.

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12 KASIM DÜZCE DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

12 Kasım depreminde Düzce, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca'da toplam 710 kişi hayatını kaybederken 2.678 kişi de yaralandı.

12 KASIM DÜZCE DEPREMİ!

Depremin Büyüklüğü : 7.2
Enlem-Boylam : 40.768 Kuzey-31.148 Doğu
Odak Derinliği (h) : 14 km.
Faylanma Mekanizması : 1. Düzlem : 276/59/-167

  1. Düzlem : 179/79/-32
    Yüzey Kırığı : karada gözlenen 45-50 km.
    Maksimum Yanal Atım : 1)-4.20 m. Düzce fayı doğu ucunda
    2)-5.40 m. Düzce güneyi
    3)-Batı ucunda, sağ yönlü yanal atım miktarı: 3 m.
    4)-Eğim-yönlü düşey atım: 2.5 m.
    5)-Doğu ucunda: sağ yönlü yanal atım miktarı:4.20m.


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