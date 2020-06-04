12 maddede cinsel hayatı canlandırma yolları! Ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız....

Libido veya cinsel dürtü, her kişide farklılık gösterir. Kaygı, ilişkide zorluklar, sağlık sorunları ve yaş libidoyu etkileyebilir. Düşük libido, ilişkinizi ve öz güveninizi zedeleyebilir. Doğru, yıllar geçtikçe seks de monotonlaşabilir. Ancak biraz hayal gücüyle bunun üstesinden gelmeniz mümkün.
1. KÜÇÜK OYUNLARLA PARTNERİNİZİ ŞAŞIRTIN
Sevgilinizin cebine koyacağınız küçük bir “Seni seviyorum” notunun cinsel hayatınızı nasıl canlandırdığına çok şaşıracaksınız.
2. EGZERSİZİ AKSATMAYIN
Kalbiniz ve kaslarınız için yapacağınız egzersizin iyi bir cinsel hayat için önemli olmadığını düşünebilirsiniz ancak unutmayın, kanınız kalbinize olduğu kadar cinsel organlarınıza da akar.
3. KÖTÜ ALIŞKANLIKLARA SON
Gevşemek için başvurduğunuz sigara ve alkol, cinsel performansınızı yerle bir eder. Araştırmalar, günde bir kadeh şarabın vücudunuzu yenilediğini söylese de, alkol ve sigara uzun süreli ve aşırı kullanımda damarlarınızın tıkanmasına ve iktidarsızlığa neden olur. Kötü alışkanlıklarınızı hemen şimdi ya azaltın ya da hayatınızdan tamamen çıkarın.
4. GÜNLERE TAKILMAYIN
Aynı gün sevişmek de nereden çıktı? Cinsel hayatınız salı gecesine sıkışıp kaldı mı? Buna izin vermeyin. Merak etmeyin, çarşamba çarşafa dolanmaz.
5. İLİŞKİ KALİTENİZİ YÜKSELTİN
Uzun süreli ilişkilerde heyecanınızı kaybetmeniz sizi üzmesin. Küçük hamlelerle ilişkinize yeni bir soluk katmak için partnerinizi romantik bir akşam yemeğine çıkarmayı, birlikte geçirdiğiniz zamanı daha kaliteli ve anlamlı kılmayı deneyin.
6. DUYULARA HİTAP EDİN
Bir jazz tınısı, odayı saran çiçeklerin kokusu, mum ışığının yumuşak dokunuşu, seçim sizin...
7. STRESTEN UZAK DURUN
Stres, sağlığınızın yanında libidonuzu da olumsuz etkiler. Kalp ritminiz ve kan basıncınız gibi cinsel isteğiniz ve performansınız da düşer. Stresi yenmek için ise egzersiz yapmanız ve partnerinizle daha çok iletişim kurmanız gerekir. Bu, ilişkinizi de güçlendirecektir.
8. TEBDİL-İ MEKANDA FERAHLIK VARDIR
Hep yatak odası, hep yatak odası… Salonunuzu ziyaret etmenizin zamanı geldi de geçiyor.
9. KALBE GİDEN YOL MİDEDEN GEÇER
Kan akışınızı hızlandırmak için yediklerinize dikkat edin. Dişlerinizi fırçalamak şartıyla soğan ve sarımsağa hayır demeyin. Muzdan asla vazgeçmeyin. Biraz baharat sizi ateşlendirir. Arada bir balık yemeyi ihmal etmeyin. Fındık, fıstık, fasulyeyle vitamin ihtiyacınızı giderin. Yumurtayla hormonlarınızı dengeleyin.
10. EROTİK BİR FİLMİN ZAMANI GELMEDİ Mİ?
+18 erotik bir film izlerken mısır patlakları bile size partnerinizi hatırlatacaktır.
11. ÖN SEVİŞMEYİ İHMAL ETMEYİN
Dokunmak, öpmek, küçük seks oyuncakları kullanmak… Bunların da sağlıklı ve canlı bir cinsel hayatın önemli parçaları olduğunu kabullenin.
12. DEĞİŞİKLİK YAPMAKTAN ÇEKİNMEYİN
Siz de yaratıcı olabilirsiniz. Farklı pozisyonlar denemeniz aşkınıza yenilik katmakla kalmaz, sorunlarınızı da ortadan kaldırabilir.
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