12 maddede cinsel hayatı canlandırma yolları! Ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız....

Libido veya cinsel dürtü, her kişide farklılık gösterir. Kaygı, ilişkide zorluklar, sağlık sorunları ve yaş libidoyu etkileyebilir. Düşük libido, ilişkinizi ve öz güveninizi zedeleyebilir. Doğru, yıllar geçtikçe seks de monotonlaşabilir. Ancak biraz hayal gücüyle bunun üstesinden gelmeniz mümkün.

1. KÜÇÜK OYUNLARLA PARTNERİNİZİ ŞAŞIRTIN

Sevgilinizin cebine koyacağınız küçük bir “Seni seviyorum” notunun cinsel hayatınızı nasıl canlandırdığına çok şaşıracaksınız.

2. EGZERSİZİ AKSATMAYIN

Kalbiniz ve kaslarınız için yapacağınız egzersizin iyi bir cinsel hayat için önemli olmadığını düşünebilirsiniz ancak unutmayın, kanınız kalbinize olduğu kadar cinsel organlarınıza da akar.

3. KÖTÜ ALIŞKANLIKLARA SON

Gevşemek için başvurduğunuz sigara ve alkol, cinsel performansınızı yerle bir eder. Araştırmalar, günde bir kadeh şarabın vücudunuzu yenilediğini söylese de, alkol ve sigara uzun süreli ve aşırı kullanımda damarlarınızın tıkanmasına ve iktidarsızlığa neden olur. Kötü alışkanlıklarınızı hemen şimdi ya azaltın ya da hayatınızdan tamamen çıkarın.