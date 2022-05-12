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12 Mayıs Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu nereden sorgulanır?

12.05.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'12 Mayıs Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı?' sorusunun yanıtı 12 Mayıs akşam saatlerinde araştırılmaya başlandı. Binlerce kişi Süper Loto çekilişini yakından takip ediyor. Peki 12 Mayıs Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...

12 Mayıs Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu nereden sorgulanır?

Süper Loto çekilişi her hafta perşembe günleri gerçekleştiriliyor.12 Mayıs Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu nereden sorgulanır? Süper Loto çekilişinin başlangıç saati 21.30'dur. İşte merak edilenler...

12 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

12 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

12 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO KURALLARI

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.


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Milli Piyango
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