Süper Loto çekilişi her hafta perşembe günleri gerçekleştiriliyor.12 Mayıs Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu nereden sorgulanır? Süper Loto çekilişinin başlangıç saati 21.30'dur. İşte merak edilenler...
12 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.
12 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden öğrenebilirsiniz.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.
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