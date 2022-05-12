Süper Loto çekilişi her hafta perşembe günleri gerçekleştiriliyor.12 Mayıs Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu nereden sorgulanır? Süper Loto çekilişinin başlangıç saati 21.30'dur. İşte merak edilenler...

12 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

12 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

12 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO KURALLARI

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



