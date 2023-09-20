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  4. 12 milyon TL'lik araç iddiası olay oldu! Önce özür mesajı geldi, sonra Sinan Oğan sessizliğini bozdu: açıklama: "O fiyatlardaysa hemen satabilirim"

12 milyon TL'lik araç iddiası olay oldu! Önce özür mesajı geldi, sonra Sinan Oğan sessizliğini bozdu: açıklama: "O fiyatlardaysa hemen satabilirim"

20.09.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan'ın seçimlerin ardından arabasını değiştirdiği iddiası gündem yarattı. Söz konusu iddialara göre Oğan, değeri 12 milyon TL'yi bulan yeni bir araç satın aldı. Sosyal medyada gündem yaratan iddialar sonrası hem özür mesajı geldi hem de Sinan Oğan açıklama yaptı. İddiaları net bir dille yalanlayan Oğan, "Eğer bu araç denilen fiyatlardaysa hemen satabilirim" ifadelerini kullandı.

12 milyon TL'lik araç iddiası olay oldu! Önce özür mesajı geldi, sonra Sinan Oğan sessizliğini bozdu: açıklama: "O fiyatlardaysa hemen satabilirim"

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan'la ilgili bugün ortaya atılan bir iddia gündem yarattı. Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'in köşesine taşıdığı yazıda Oğan'ın fiyatı 12 milyon TL'liyi bulan yeni bir araba aldığı iddiaları yer aldı.

"SİNAN OĞAN SEÇİMDEN SONRA ARABASINI DEĞİŞTİRDİ! DEĞERİ 12 MİLYON TL"

“Aynı zamanda hemşehrim olan yakın bir arkadaşım, geçenlerde ‘Biliyor musun Sinan Oğan seçimlerden sonra arabasını değiştirdi. 12 Milyon liralık bir Alman arabasına biniyor artık’ dedi” ifadesini kullanan Zeyrek, şöyle devam etti:

"IĞDIRLI BİR GALERİCİNİN ARABASI"

“Ben gayet normal karşıladım. Mensubu olduğu Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı göçmen konusunda yeniden ‘mültecilere olan ev sahipliğine aynen devam edeceğiz’ noktasına gelmesine Oğan ya itiraz edecekti ya susacaktı. Demek ki susmayı tercih etti. Arkadaşım şöyle bir detay verdi: ‘Sordum, ‘Iğdırlı bir galericinin arabası’ dedi."

SİNAN OĞAN MESAJ ATTI, DENİZ ZEYREK ÖZÜR DİLEDİ

İddialar bir anda gündem yaratırken; Deniz Zeyrek daha sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak haberiyle ilgili özür diledi.

Zeyrek, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Sinan Oğan, bu sabah gönderdiği mesajda söz konusu otomobilin 2017 model ve 6 milyon lira değerinde olduğunu, seçimden önce sahip olduğu benzer fiyatta bir otomobilin yerine aldığını yazdı. Yazıyı yazarken aracın 2023 model olduğunu varsayarak kontrol etmiştim. 2023 model (Mercedes S400 d 4matic) otomobilin 12 milyon olduğunu tespit edince de kaynağımın söylediği rakamı doğru kabul etmiştim. Fiyat konusundaki hatamı düzeltir, özür dilerim."

SİNAN OĞAN'DAN AÇIKLAMA

Zeyrek'in açıklamasınından ardından iddiaların odağındaki Sinan Oğan da sessizliğini bozdu.

"DENİZ BEYİN DEDİĞİ FİYATLARDAYSA HEMEN SATABİLİRİM"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Oğan "Eğer bu araç Deniz beyin dediği fiyatlardaysa hemen satabilirim. Hatta bırakın 12 milyonu, 10 milyona, hatta 9 milyona ve hatta 8 milyona satmaya hazırım. Aracın bozuk paçalarını değiştirme masraflarına rağmen pazarlık yapalım, aracı alayım diyen olursa daha aşağısına da satmaya hazırım :)" diye yazdı.

Oğan'ın açıklaması şöyle;

"Gazeteci Deniz Zeyrek bize sorup doğrulama gereği duymadan yaptığı yanlış haberi düzeltmek durumunda kaldı. Bindiğim 2. El araç meclisteki bir çok CHP milletvekilinin aracından daha eskidir. Eğer bu araç Deniz beyin dediği fiyatlardaysa hemen satabilirim. Hatta bırakın 12 milyonu, 10 milyona, hatta 9 milyona ve hatta 8 milyona satmaya hazırım. Aracın bozuk paçalarını değiştirme masraflarına rağmen pazarlık yapalım, aracı alayım diyen olursa daha aşağısına da satmaya hazırım :)

Ayrıca bu yanlış haber üzerinden bizi linçleyen siteler şimdi lütfen bu yanlışı düzeltsinler."

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Sinan Oğan Otomobil

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