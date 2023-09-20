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26 yıl sonra eşini ve kızını öldürüp gömdüğünü itiraf etmişti! 76 yaşındaki Hayriye Fındıklıoğlu hakkında flaş karar: Zaman aşımı...

20.09.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta Arap Tanıdır ile kızı Zeynep Tanıdır’ı öldürüp evin bahçesine gömdüğü suçlamasıyla 26 yıl sonra tutuklanan 76 yaşındaki Hayriye Fındıklıoğlu, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yıllar sonra sorgusunda itiraf eden ve eşi ile kızını gömdüğü yeri gösteren Fındıklıoğlu hakkında açılan dava, zaman aşımı sebebiyle düştü. Fındıklıoğlu ve diğer 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

26 yıl sonra eşini ve kızını öldürüp gömdüğünü itiraf etmişti! 76 yaşındaki Hayriye Fındıklıoğlu hakkında flaş karar: Zaman aşımı...

Kahramanmaraş’ta 27 yıl önce eşi Arap Tanıdır ile kızı Zeynep Tanıdır’ı öldürüp evin bahçesine gömdüğü suçlamasıyla tutuklanan 76 yaşındaki Hayriye Fındıklıoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.ü

ÖZEL EKİP KURULMUŞ, CİNAYETLER AYDINLATILMIŞTI

Zeynep Tanıdır’ın ismi açıklanmayan kızı, anneannesi Hayriye Fındıklıoğlu’na annesinin nerede olduğunu sorup “Almanya’ya gitti” cevabını aldı. Ancak, yaptığı araştırmada annesinin Almanya’ya gittiğine dair bir ize rastlamadı. Bunun üzerine Zeynep Tanıdır’ın kızı geçen yıl nisan ayında emniyete giderek annesinin yıllardır kayıp olduğunu ve cinayete kurban gitmiş olabileceğini söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nce kurulan özel ekip, yaptığı araştırmada kızın dedesi Arap Tanıdır’ın da kayıp olduğunu tespit etti. Soruşturma genişletilerek aile takibe alındı.

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GÖSTERDİĞİ YERDE EŞİ VE KIZININ KEMİKLERİ BULUNDU

Aile üyelerinden Mehmet Tanıdır, annesi Hayriye Fındıklıoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Eski evde kazı yapmam gerekiyor” deyince ekipler harekete geçti. Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Ballıca Mahallesi’ndeki müstakil eve giden ekip, kazı yaptı, ancak sonuç alınamadı. Hayriye Fındıklıoğlu’nun da aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Fındıklıoğlu, emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmedi ancak 7 Ağustos 2022’de götürüldüğü evde polislere gösterdiği yerde eşi Arap Tanıdır ve kızı Zeynep Tanıdır’ın üst üste gömülmüş kemikleri bulundu.

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Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hayriye Fındıklıoğlu ile ona yardım ettiği öne sürülen oğlu Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Soruşturma sonunda Hayriye Fındıklıoğlu hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi hakkında ise cinayete yardım etme suçundan 20’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ZAMAN AŞIMI SÜRESİ DOLDU, TAHLİYE EDİLDİ

Kahramanmaraş 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmalarında tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Dava devam ederken adli tıp kurumundan gelen otopsi raporu da dosyaya girdi. Raporda, Arap Tanıdır’ın 27 yıl önce, Zeynep Tanıdır’ın 26 yıl önce öldürüldüğü belirtildi. Raporun ardından mahkeme davanın düşmesine karar verip Hayriye Fındıklıoğlu, Mehmet Tandırı ve Fahri Çiftçi’in tahliyesine karar veri.

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Mahkeme, kararın gerekçesinde adli tıp kurumu tarafından belirtilen suç tarihi nazara alındığında suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan TCK’ya göre idam ve ağır müebbet hapis gerektiren suçlarda zaman aşımının 20 yıl olduğu, mevcut kanuna göre de “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur” hükmünün yer aldığı belirtildi.

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(DHA)

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cinayet Kahramanmaraş

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