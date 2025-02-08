12 Şubat aslan dolunayı geliyor! İşte en şanslı 3 burç...

Duyguların daha yoğun hissedileceği bu dönemde, özellikle romantik ilişkilerde dürüst iletişim önem kazanacak. Aslan burcu dolunayının en şanslı 3 burcu aslan, yay ve koç burcu olarak açıklandı.

ASLAN BURCU

Ağustos ayında kendi kişisel gelişim alanınla ilgili yaptığın başlangıcın şimdi sonlanlama zamanı. Yeni işe başlayabilirsin ya da sosyal prestijinle ilgili değişim yapabilirsin. Yeni bir tarza geçebilirsin. İnsanların gözü önünde olduğun bir dolunay süreci seni bekliyor olabilir.

YAY BURCU

Ağustos ayında eş ailesi, akademik hayat, mahkeme gibi alanlarda başladığın konuları sonlandırma zamanı. Yaşam kaliteni arttırmak için hiç beklenmedik bir konu gündeme gelebilir. Aşk hayatın ya da çocuklarınla ilgili konularda ani durumlar oluşabilir. Yaşam felsefeni hayatına akıtma zamanın gelmiş olabilir.

KOÇ BURCU

Ağustos ayında çocukların, partnerin ya da hobi alanlarınla ilgili başlattığın konuları şimdi sonlandırma zamanı. Yeteneklerini, bilgini ve tecrübeni çocukların için konuşturacağın bir dolunay yaşayabilirsin. Sen zaten girişimler konusunda uzmansın. Organizasyonların içinde olacağın dolunay. Yurt dışı gündemi olanlar valizleri hazırlasınlar.