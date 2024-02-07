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  4. 12 Şubat'ta gelmesi bekleniyordu! Rusya lideri Putin’in Türkiye ziyareti ertelendi

12 Şubat'ta gelmesi bekleniyordu! Rusya lideri Putin’in Türkiye ziyareti ertelendi

07.02.2024 19:59 | Son Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 12 Şubat’ta Türkiye’de olması bekleniyordu.

12 Şubat'ta gelmesi bekleniyordu! Rusya lideri Putin’in Türkiye ziyareti ertelendi

Rus basınında çıkan haberlere göre Putin’in ziyareti nisan sonu veya mayıs başında gerçekleşecek. RIA’da yer alan habere göre Ankara’daki bir kaynak, ziyaretin Rusya’daki başkanlık, Türkiye’deki yerel seçimler dolayısıyla ertelendiğini ifade etti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söylemişti. Bu ziyaretin tarihinin 12 Şubat olacağı ifade edilmişti.

RUSYA’DA SEÇİM 15-17 MART’TA

Rusya Federasyon Konseyi, devlet başkanlığı seçiminin 15-17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

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Seçim yarışına bağımsız aday olarak katılacak Putin, seçim kampanyasında Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yer alan ‘Birleşik Rusya’ Partisi tarafından desteklenecek. Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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