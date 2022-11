"12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali", 18-24 Kasım'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Toplantıda konuşan Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, her yıl festivalde filmlerin ana konusunun adalet olduğunu, fakat adalet perspektifinden bir sorunu ele almaya çalıştıklarını söyledi.

"Eşitiz" temasına değinen Sözüer, "Kadın-erkek eşitliğini gündeme aldık. Dünyada bildiğiniz gibi her krizde her açıdan en çok olumsuz olarak etkilenen kadınlar. O nedenle bu yıl 'eşitiz' diyerek, kadın erkek eşitliğini her açıdan masaya yatırmak istiyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinden de akademisyenleri davet ettik ve bir hafta filmler eşliğinde bu konuyu tartışacağız." dedi.

Festival direktörü Bengi Semerci de toplantıda festivale ve filmlere ilişkin ayrıntıları aktardı.

Semerci, bu yıl festivalde "Sinema Onur Ödülü"nün Serra Yılmaz'a, "Akademik Onur Ödülü"nün Nazan Moroğlu'na ve "Sinemaya Katkı Ödülü"nün Mevlüt Koçak ve Sevin Okyay'a verileceğini açıkladı.

AÇILIŞ FİLMİ "HAYALİ ÜLKEM"

12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 17 Kasım'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki (CRR) açılış töreni ile başlayacak. Açılış töreninde Onur Ödülleri ve Sinemaya Katkı Ödülleri sahiplerini bulacak.

Ayrıca açılışta Şilili yönetmen Patricio Guzman'ın yönettiği "Hayali Ülkem-My Imaginary Country" filmi gösterilecek.

GAİN Medya ana sponsorluğunda düzenlenecek festivalde filmler, Atlas 1948 Sineması , Kadıköy Sineması ve AKM Yeşilçam Sineması'nda izleyicilerle buluşacak.

Festivalin akademik programı ise her yıl olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapılacak ve 18 Kasım'da Prof. Dr. Adem Sözüer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Ekmekçi, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı Saadet Yüksel'in açılış konuşmalarıyla başlayacak.

ALTIN TERAZİ FİLM YARIŞMALARI

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda bu yıl 9 film yarışacak ve filmler İstanbul'da ilk kez gösterilecek. Yine Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan 10 film, Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'nda yarışacak.

Festivalde bu sene ayrıca Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması bölümü, ilk kez yarışma kategorisinde izleyicisi ile buluşacak. Bu kategoride 10 kısa metraj belgesel film gösterime girecek ve yarışacak.

Festivalin "Adalet Terazisi" bölümünde dünya sinemasının seçkin örneklerinden 13 film yer alıyor ve bu seçkinin "Özel Gösterim" kategorisinde ise 3 film GAİN Medya'nın katkılarıyla izleyiciyle buluşacak.

ENDÜSTRİ GÜNLERİ "VİSİONIST"

Festivalde endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı "VisionIST" programı ise Atlas 1948 Sineması ve AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Katılım için festivalin web sayfası olan "icapff.com" adresinden akreditasyon yapılabilir.