12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan zanlı yakalandı

Eskişehir’de, zimmetine para geçirmek suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi İlimat Masası tarafından 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 milyon 790 bin lira para cezası alan C.T. isimli şahsı kent merkezinde yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından gönderildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

