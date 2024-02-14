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  4. 12 yıl sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da...

12 yıl sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da...

14.02.2024 14:59 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçakla Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Erdoğan’ı havalimanında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi törenle karşıladı.

12 yıl sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Kahire'ye geldi.

ERDİÇ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe katılacak. (AA/İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Mısır
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