12 yıl sonra bir ilk! Suriye Devlet Başkanı Esad kritik zirve için Suudi Arabistan'da

Suriye, 2011'de patlak veren iç savaşın ardından yeniden Arap Birliği'nde yer alacak. Suudi Arabistan'ı 12 yılın ardından ziyaret eden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, yarın Cidde kentinde düzenlenecek olan 32. Arap Birliği Zirvesi'ne katılacak.
Arap Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 7 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlediği toplantıda Suriye'nin birliğe dönmesi yönünde aldıkları kararın ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, 10 Mayıs'ta Esad'ı zirveye davet etmişti.
Öte yandan önceki gün, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad görüşme gerçekleştirmişti. (İHA-AA)