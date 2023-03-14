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Putin, Moskova'da Esad'la bir araya gelecek! Türkiye detayı dikkat çekti: Suriye ve İran...

14.03.2023 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Başkenti Moskova kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya gelecek. Görüşmede siyasi, ticari, ekonomik ve bölgesel konular masaya yatırılacak. Öte yandan, 15-16 Mart tarihleri arasında, Suriye'deki krizin çözümüne yönelik Rusya, Türkiye, Suriye ve İran Dışişleri Bakan Yardımcılarının da Moskova'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Putin, Moskova'da Esad'la bir araya gelecek! Türkiye detayı dikkat çekti: Suriye ve İran...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın çarşamba günü Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geleceği açıklandı.

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MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın çarşamba günü Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geleceği açıklandı. Kremlin Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "15 Mart tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşecek. Siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlarda Rusya-Suriye işbirliğinin daha da geliştirilmesi ile Suriye ve çevresindeki durumun kapsamlı bir şekilde çözüme kavuşturulması umutları ile ilgili güncel konular tartışılacaktır" denildi.

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI

Moskova'da 15-16 Mart tarihleri arasında, Suriye'deki krizin çözümüne yönelik Rusya, Türkiye, Suriye ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, Suriye'deki krizin çözümüne dair görüş alışverişlerinde bulunulması ve Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine dair adımların ele alınması bekleniyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Moskova Rusya Beşar Esad putin

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