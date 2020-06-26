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120 saatlik kamera görüntülerinden tespit edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 16:24 | Son Güncelleme

Hatay'da, girdiği evde yaşayan Suriyeli kadının cep telefonu ve altın yüzüğünü bıçak tehdidiyle gasbeden M.S.M., 120 saatlik güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilip, yakalandı.

120 saatlik kamera görüntülerinden tespit edildi!

Gasp olayı, 17 Haziran sabahı, Antakya ilçesine bağlı Akevler Mahallesi’nde meydana geldi.

Gasp şüphelisi, adı açıklanmayan Suriyeli kadının yaşadığı eve girdi. Kadını bıçak tehdidiyle etkisiz hale getirip, cep telefonu ile parmağındaki altın yüzüğü aldı. Ardından da kaçtı. Kadının ihbarı üzerine çalışma başlatan Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 120 saatlik kamera görüntülerini tek tek izleyen polis, şüphelinin Suriye uyruklu M.S.M. olduğunu belirledi. M.S.M., evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Evinde bulunan cep telefonu ve yüzük, sahibine teslim edildi.

M.S.M., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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