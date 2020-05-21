125 yaşındaki 400 torunlu nine koronavirüsü yendi

Yörük bir ailenin kızı olarak Aydın'da doğan ve Kahramanmaraş'ta oğlu Hamdullah Gelebek ile yaşayan Eşe Gelebek, nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1894 doğumlu. 40 gün sonra 126'ncı yaşını kutlayacak olan 13 çocuk annesi Eşe Gelebek, 20 Nisan'da yüksek ateş şikayetiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada çekilen tomografisinde koronavirüs teşhisi konulan yaşlı kadının hemen tedavisine başlandı. Bir haftası yoğun bakım olmak üzere iki haftalık tedavinin sonunda Eşe Gelebek, koronavirüsü yenmeyi başardı. Sağlık çalışanlarını da şaşırtan Eşe Gelebek, yaşı itibariyle 113 yaşındaki İspanyol Maria Branyas'ın elindeki koronavirüsü yenen dünyanın en yaşlı insanı unvanını da almış oldu.

"HASTANEDE İYİ BAKTILAR"

Virüsün nasıl bulaştığı tespit edilemeyen ve hastaneden taburcu olduktan sonra birlikte yaşadığı oğlu Hamdullah'ın evine dönen Eşe Gelebek, burada da 14 gün karantinaya alındı. Karantina sürecinde Eşe Gelebek'in bulunduğu odaya gelini Meyrem Gelebek dışında kimse girmedi ve her girişinde eldiven ile maske kullandı. Sağlığına kavuşmasına katkı sağlayan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Eşe Gelebek, "Bana hastanede iyi baktılar. Hemşireler iyi ilgilendiler, iyi baktılar. Hastalığı yendim" dedi.