128 milyar dolar tartışması! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

"Merkez Bankası'nın kasasında olan 128 milyar dolar nerede, diye sorduk. En basit soru bu. Merkez Bankası eskiden döviz satardı, ihale açardı sonra internet sitesine koyardı, öğrenirdik. Kimse de bir şey demezdi. 128 milyar doları satan Merkez Bankası değil. Protokolle bir bakanlığa devrediyorsunuz. Bu para şahsi paran olsa bedava da verebilirsin. Milletin parası. Devleti yönetenler, 'Merkez Bankası'nın parası nereye gitti, diye sorulur mu?' diyorlar. Sorulur, dünyanın her tarafında sorulur. Neden soruyorsunuz, diyorlar. çiftçide, esnafta, sanayicide sorun var. 10 milyonu aşkın işsiz var. Türk lirası eriyor. ABD doları Avrupa Birliği'nin euro’su değer kazanıyor. Türkiye'de devletini yöneten hükümet kendi vatandaşından dolar üzerinden milletinden borç alıyor. İktisatçılar buna 'ilk günah' derler. O günah şimdi devam ediyor, işleniyor. Hani milliyetçilik? Bankalardaki mevduatların yüzde 54'ten fazlası yabancı para. Bu buhranı nasıl aşacağız, neler yapmalıyız ki milletin omuzlarına yüklenen yük her geçen gün artmasın? Çağrı yaptım, 'Milletin önüne sandık koyun seçim yapalım, kimse vatandaştan korkmasın, kaçmasın' dedim. Tekrar seçerse başım üstüne ve çıkarsın, nasıl çözeceğini de anlatırsın. 'Bu olmaz' diyorlar. yük giderek ağırlaşacak. Enflasyon artıyor, bu yükü vatandaş çeker, işsiz çeker. Asgari ücret eridi, gitti. Adı konmamış vergiye, 'enflasyon' derler. Elektriğe, doğal gaza zam yaparsınız ve Hazine'ye geri gelir. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım."

"ÜRETEN TÜRKİYE LAZIM"

Üreten bir Türkiye'nin önemine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Birinci kuralı, devletin saydam olmasıdır. Devleti yönetenlerin ahlaklı olması lazım. Her kuruşun hesabını vermesi lazım. Bundan onur ve gurur duyması lazım. Devlet, herkesin can ve mal güvenliğini sağlamalıdır. Bunun adı demokrasidir. Yatırımcı, 'Türkiye'de demokrasi var' diyecek. Düşünce özgürlüğü olacak. Bir siyasi partinin en çok ihtiyaç duyacağı şey eleştiridir. Bir yerde bir eksiklik varsa öğrenecek ve ona göre çözecek. İkincisi, üreten Türkiye lazım. Türkiye mercimek, nohut, et, canlı hayvan, bamya, saman ithal eder mi? Bu kadar bereketli topraklarda bunlar ithal ediliyorsa çiftçi ne yapacak? Esnaf nasıl geçinecek? Orta direk artık yok oldu. Milleti ayakta tutan bu. Çiftçiyi ayakta tutma yolu var. Sözümüzdür, eğer tarım yapılıyorsa mutlaka her köye bir ziraat mühendisi gönderilecek. Parasını devlet verecek. Köydekilere yardımcı olacak. Hayvancılık varsa veteriner tayin edeceksiniz. İmamı, öğretmeni gönderebiliyoruz, onları da gönderebiliriz. Dışarıda birçok insan var hatta diyorum, bunları yaparsanız oyunuz artacak. 'Para yok, ödeyemeyiz' diyorlar. Elin adamına dünyanın parasını ödüyorsun. Üstelik euro üzerinden, dolar ödüyorsun. Bu adama Türk parası vereceksin" diye konuştu.