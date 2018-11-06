12'nci kattan düşen Elif Defne öldü, savcı annesi yıkıldı (2)

BABASI JANDARMA KOMUTANI

Adliye lojmanlarında 12'nci kattan düşerek yaşamını yitiren 2 yaşındaki Elif Defne'nin babasının da Belen İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Çevik olduğu ortaya çıktı. Çevik'in Elif Defne'nin ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadığı, cenazenin ise Elazığ'da defnedileceği belirtildi.

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