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12'nci kattan düşen Elif Defne öldü, savcı annesi yıkıldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 18:11 | Son Güncelleme

BABASI JANDARMA KOMUTANI Adliye lojmanlarında 12'nci kattan düşerek yaşamını yitiren 2 yaşındaki Elif Defne'nin babasının da Belen İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Çevik olduğu ortaya çıktı.

12'nci kattan düşen Elif Defne öldü, savcı annesi yıkıldı (2)

BABASI JANDARMA KOMUTANI
Adliye lojmanlarında 12'nci kattan düşerek yaşamını yitiren 2 yaşındaki Elif Defne'nin babasının da Belen İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Çevik olduğu ortaya çıktı. Çevik'in Elif Defne'nin ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadığı, cenazenin ise Elazığ'da defnedileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

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