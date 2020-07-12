13 - 19 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları (2020)

Mars'ın bu hafta koç burcunda ilerlemesi bütün burçlarda ilişkiler konusunda oldukça etkili olacak. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Merkür retrosu bu hafta başı bitecek, etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte 13 -19 Temmuz 2020 haftası haftalık burç yorumları...
Bu hafta duygusal kaçamaklar yapmak yerine gerçeklerle yüzleşmek üzerinizdeki bütün ağırlıklardan kurtulmanızı sağlayacak. Bazı konularda istekli olmalısınız, eğer talepkar davranmazsanız beklentilerinizin karşılığı gelmeyebilir. Sizden adım bekleyen kişiyi mutlu etmek istiyorsanız durmayın. Bu hafta iş konusunda güzel gelişmeler yaşanacak. Akrabalarla çok fazla samimiyet başınıza iş açabilir.
Kariyer konusunda çok içine kapanıp duygusal davranıyorsunuz ama nafile. Hem size verilen işi beğenerek ve isteyerek yapmıyor hem de kariyeriniz için bir takım sorgulamalar yapıyorsunuz. İnsanlar sizi çok duygusal ve zayıf bir karakter olarak algılayabilir. Bu hafta biraz sosyal olun, çevrenize göz gezdirin, yeni arkadaşlar edinin, yeni filmler izleyin. İş konusunda kararlı olmak için kendinize biraz cesaret verin.
Bu hafta ikili ilişkiler yüzünden çok fazla açılabilirsiniz. Maddi olarak dağılacağınız bir hafta olacak. Yakın arkadaşlarınız sizinle dertleşebilir ama onları dinlemek istemeyeceksiniz. Bu hareketlerinizle insanları kendinizden uzaklaştırıyorsunuz. Daha sonra eleştirildiğinizde de zayıf yanınızı gösteriyor, eleştirilere karşı çıkıyorsunuz. Hem dinlemiyor hem de üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Yakın arkadaşlarınızı kırabileceğiniz bir hafta olacak, dikkat.
Maddi konularda ilginç bir hafta olacak. Elinizden bir miktar para kayıp gidecek, sebebi ise tamamen yatırım olacak. Sizi çok mutlu edecek yatırımlar yapacaksınız. Oldukça karlı bir hafta geçireceksiniz. Bolluk bereket ile ilgili ne yaparsanız yapın gökyüzü sizi destekleyecek. Vücudunuzla ilgili fiziksel olarak rahatsız olduğunuz bir yeriniz var. Onunla ilgili estetik bir ameliyat düşünebilirsiniz. Bunun için de adım atabilirsiniz.
İlişkiniz çok uzun süredir devam ediyorsa bu hafta aldatmalar ya da aldanmalardan kaynaklı ayrılıklar yaşanabilir. Bu hafta partnerinizden kaynaklanan büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Bu aşamada sakin kalarak iç sesinize kulak verin. İçinizden geçen adımları atmaya çalışın. Gerçekten istediğiniz gibi davranırsanız her olumsuzluğu geride bırakıp haftayı alnınızın akıyla bitireceksiniz.
Yeni başlangıçlar için adım atacaksınız. Özellikle kariyeriniz ve işinizle ile ilgili bir takım değişiklikler yapmak istiyorsanız tam zamanı. Farklı bir iş alanına yönelmek istiyorsanız da bu dönem gökyüzü sizi desteklediği için çok uygun bir dönemdesiniz. Merhametiniz ve sınırsız hayal gücünüz sayesinde yeni kazanç kapıları açabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlara değer veriyor ve çok seviliyorsunuz. Bu hafta herhangi bir şeye ihtiyacınız olduğu zaman onlardan destek almaktan çekinmeyin.
Sürekli gelecekteki huzurlu ilişkiniz için hayal kurduğunuz, hayallere daldığınız bir hafta olacak. Hayal kurmanın enerjisi ile o kişiyi kendinize de çekebilirsiniz. Hayalperest yanınız bu hafta size çok özel anlar yaşatacak. O özel kişiyle bu hafta karşılaşabilirsiniz. İşlerinizi yaparken dalgınlığı bir tarafa bırakın, yoksa içinden çıkamazsınız.
Bu hafta gündeminizde şehir değiştirmek, farklı bir ülkeye seyahat etmek hatta taşınmak gündeminize gelebilir. Duygularınız çok yoğun bu aralar, durup dururken ağlayarak herkesi şaşırtabilirsiniz. İş yerindeki bazı sıkıntıları çok detaylı düşünüyor ve gereksiz bir şekilde kafanıza takıyorsunuz. Bundan uzaklaşın ve bu detaylarla en yakın arkadaşlarınızın başını ağrıtmayın. Partnerinizle her şeyin daha güzel gideceği bir hafta olacak.
Bazı kişilere çok değer veriyor, karşılığını alamayınca da onlardan uzaklaşıyorsunuz. Fakat onlardan hemen dönüş beklemeyin, insanların sizin alınganlıklarınızı düşünecek vakti olmayabilir. Sadece biraz bekleyin, karşılığını çok fazla alacaksınız. Bu hafta bazı gizli düşmanlarınızın farkına varabilir ve çok sevdiğiniz insanları hayatınızdan çıkarabilirsiniz.
Bu hafta attığınız adımların olumlu dönüşleri özgüveninizin yavan yapmasına neden olacak. Yeni iş kapıları açacak, çok başarılı olacaksınız. Bu hafta ne yaparsanız yapın, mutlaka ertelediğiniz adımları atın. Kendinize güvendiğinizde başarmayacak bir şeyiniz yok. İş hayatınızdaki cesaret ve başarı aşk hayatınıza da bulaşacak. Kendinizi çok iyi hissedecek güzel bir hafta geçireceksiniz.
Çok duygusal yanınız içinize kapanmanızı sağlasa bile bir anda şaşıracak ve çok güzel haberler alacaksınız. İçiniz gökkuşağı gibi rengarenk bir hafta geçireceksiniz. Ne kadar duygusal olursanız olun kendi duygularınızdan kaçamayacak, bunun huzuru ile yaşayacaksınız. Duygusallığın sizi daha fazla üretmeye yönelttiğini unutmayın. Bu hafta sağlığınızla ilgili konulara dikkat edin, ihmal etmeye gelmez bazı hastalıklar.
Bazı şeylerin sınırlarını kontrol etmeden yaşıyor, kimsenin hesap sormasına müsaade etmiyorsunuz. Ani yaşamak, kimseye hesap vermemek sizi daha çok mutlu ediyor. Bu hafta içinizi huzurla dolduracak güzel bir karşılık alabilirsiniz. Duygusal anlamda kendinizi geliştireceğiniz güzel şeyler hissedebileceğiniz bir hafta olacak. Özellikle evli balıklar bir evlat sahibi olma haberi alabilirler. İlişkisi olmayanlar da bekledikleri birisinden gelecek adıma karşılık verebilir.
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